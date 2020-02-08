"Özel indirim" reklamı mağaza açılışında izdihama neden oldu

Bursa'da çeyiz, ev ve hediyelik eşya satacak mağazanın, açılışta "özel indirim" kampanyası yaptığını duyurması izdiham yaşanmasına neden oldu.

Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi'nde açılışı yapılacak mağazanın önüne indirimden yararlanmak isteyen binlerce kişi geldi.

Mağaza yetkilileri kalabalık olmasından dolayı bir süre iş yerinin kapılarını açmayınca, vatandaşlar arasında izdiham yaşandı. Bu sırada bazı kişiler baygınlık geçirirken, mağaza yöneticileri müşterileri gruplar halinde içeri almaya başladı.

Bazı vatandaşlar mağaza yöneticilerine tepkilerini kapılara vurarak ve bağırarak gösterirken, kalabalığın caddeye taşması ve araç trafiğini engellemesi üzerine polis ekipleri geldi.

Polis, caddeyi işgal eden vatandaşları uyarırken, indirimden ürün alabilen vatandaşlar memnun olduklarını söyledi.

Bazı vatandaşlar da 3 saattir beklediğini ancak izdiham nedeniyle kuyruktan çıkmak zorunda kaldıklarını belirterek, mağaza yetkililerine önlem almadıkları gerekçesiyle tepki gösterdi.