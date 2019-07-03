Son Dakika Haberleri: (Özel) İnşaat boşluğuna düşen yaşlı adam böyle kurtarıldı
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(Özel) İnşaat boşluğuna düşen yaşlı adam böyle kurtarıldı

1 saat önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 7 metre yüksekliğindeki inşaat boşluğuna düşen yaşlı adam, itfaiye ekiplerinin kurduğu halat sistemi ile kurtarıldı.

(Özel) İnşaat boşluğuna düşen yaşlı adam böyle kurtarıldı, System.String[]
Bursa'nın Mudanya ilçesinde 7 metre yüksekliğindeki inşaat boşluğuna düşen yaşlı adam, itfaiye ekiplerinin kurduğu halat sistemi ile kurtarıldı.

Olay, Ömerbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketten bir şeyler alan Fevzi Karagül (81), dinlenmek için yol kenarında durdu. Bir süre sonra Karagül, biranda dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikteki inşaat boşluğuna düştü. Karagül'ün düştüğünü gören çevre sakinleri polis, 112 acil servis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kolunun üzerine düşen yaşlı adamı kurtarabilmek için halat sistemi kurdu. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yaşlı adam halatla yukarı çekilerek, ambulansa bindirildi. Karagül, Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hiçbir önlem alınmamış

Öte yandan yaşlı adamın düştüğü inşaat boşluğunda uzun zamandır çalışma olmadığı öğrenildi. Hiçbir önlemin alınmamasından dolayı ise, mahalle halkı duruma tepkili. İnşaatın yanında bir tabela daha olmadığı görüldü. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:48 Kaynak: İHA
İtfaiye, Mudanya, Bursa, 3. Sayfa
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