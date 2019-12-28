Özel İnsanlar Derneğinden özel bireylerin çocuklarına toplu sünnet şöleni - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel İnsanlar Derneğinden özel bireylerin çocuklarına toplu sünnet şöleni - Son Dakika

Özel İnsanlar Derneğinden özel bireylerin çocuklarına toplu sünnet şöleni

6 saat önce

Denizli'de kurulan ve çeşitli illerde faaliyet gösteren Özel İnsanlar Derneği (ÖZİAD), 3. Geleneksel özel yemeğinde yaklaşık 30 çocuğu sünnet ettirmesinin ardından, toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Özel İnsanlar Derneğinden özel bireylerin çocuklarına toplu sünnet şöleni, System.String[]

Denizli'de kurulan ve çeşitli illerde faaliyet gösteren Özel İnsanlar Derneği (ÖZİAD), 3. Geleneksel özel yemeğinde yaklaşık 30 çocuğu sünnet ettirmesinin ardından, toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.


Genel Merkezi Denizli'de bulunan Özel İnsanlar Derneği, çocukların ilk heyecanına ortak olmak için kolları sıvadı. Özel bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinliğe protokol üyeleri, ÖZİAD üyeleri ve aileler katılım sağladı. ÖZİAD Genel Başkanı Aysun Tonel, destek veren kurum ve kuruşlarına teşekkürlerini iletti. Başkan Tonel, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan'a halk otobüsünü tahsis etmesi ve sünnet töreni aracı olarak kullanılmasında yardımcı olduğundan dolayı teşekkür etti. Yaklaşık 30 özel çocuğa toplu sünnet töreni yapılmasını ve ilerleyen vakitlerde daha fazla çocuğu sünnet ettirmek için toplanılacağından bahsetti.


"Mücadelenin, başarının, güzel bir iş elde etmiş olmanın bir neticesi var"


Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Şu an da kendimi özel insanların içerisinde bende çok özel hissediyorum, derneğimizin adı özel ve bizde o özel insanların gönlünde kendimize özel bir yer almak ve bulabilmek için geldik. Türkiye'nin 17 ilinde örgütlenmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Denizli'den Türkiye'nin 4 bir tarafına yayılmaya başlamış bir yapıdan bahsediyoruz. Başkanı Aysun hanım, gerçekten çok özverili bir şekilde çalışıyor, ekibi de kocaman yürekli ve buraya gelmiş olan insanlarda kocaman yürekli, buraya gelince insanlarımız ne hissediyorlar, diyorlar ki, evet dünyanın her türlü hali var. Bizim ona şükretmemiz lazım ama bunun yanında şükürle birlikte mücadele edebilmeyi de başarmamız lazım, burada mücadelenin, başarının, burada evet güzel bir iş elde etmiş olmanın bir neticesi var. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sizde bunu önemsemişsiniz, özel ve önemli görmüşsünüz ki İhlas Haber Ajansı olarak buradasınız ve bu etkinlikten bütün dünyaya bir mesaj ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Farkında olalım, fark edelim ve bununla birlikte ve hep birlikte mutlu olalım" dedi.


Özel aile bireylerin çocukları da katılım sağladı


Özel İnsanlar Derneği üyesi ve özel birey olan Hüsniye ve eşi Barış Kulaç ile birlikte ikizlerinin sünnet şölenine katılım sağlamasından mutluluk duyduklarını dile getiren aile bireyi Barış Kulaç, "Etkinliği düzenleyen Aysun hanıma ve Özel İnsanlar Derneği'ne çok teşekkür ederiz. Böyle bir etkinlik yaptığı için, imkanı olmayanlar için, güzel bir etkinlik oldu. Bizimde ikizlerimiz vardı, bizde katıldık etkinliğe çok memnun olduk, Allah razı olsun" dedi.


Konuşmaların ardından mehter takımının gösterisi ve şiirlerin okunması ile çocuklar eğlenceli vakitler geçirdi. Program sonunda hediyeler takdim edildi. - DENİZLİ

Osman Zolan, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:05 Kaynak: İHA
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