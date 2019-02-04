Özel İnsanlar Eğitim Merkezi Masa Tenisi Ekibi Antalya Yolcusu
1 saat önce
Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi Masa Tenisi ekibi, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu(TOSSFED) tarafından 10-12 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek 2. Yavuz Kocaömer Masa Tenisi Özel Sporcular 1. Bölge Şampiyonasına katılacaklar.
Nevşehir
Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi Masa Tenisi ekibi, Türkiye
Özel Sporcular Spor Federasyonu(TOSSFED) tarafından 10-12 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya
'da düzenlenecek 2. Yavuz Kocaömer
Masa Tenisi Özel Sporcular 1. Bölge Şampiyonasına katılacaklar.
Çalışmalarını antrenör Tuğba İşiten nezaretinde Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi Spor salonunda sürdüren Merve Gündüz ve Mesut Akkaya, Karadeniz
, Güney Doğu
ve İç Anadolu
Bölgesini kapsayan 2. Yavuz Kocaömer Masa Tenisi Özel Sporcular 1. Bölge Şampiyonasında birinciliği elde edebilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi, 10-12 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya Kemer
Limra Limak
Otelde düzenlenecek Masa Tenisi Şampiyonasına idareci Zuhal Özdemir ve Antrenör Tuğba İşiten'in gözetiminde katılacak. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:28 Kaynak: İHA
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