Son Dakika Haberleri: Özel İnsanlar Eğitim Merkezi Masa Tenisi Ekibi Antalya Yolcusu

Özel İnsanlar Eğitim Merkezi Masa Tenisi Ekibi Antalya Yolcusu

1 saat önce

Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi Masa Tenisi ekibi, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu(TOSSFED) tarafından 10-12 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek 2. Yavuz Kocaömer Masa Tenisi Özel Sporcular 1. Bölge Şampiyonasına katılacaklar.

Özel İnsanlar Eğitim Merkezi Masa Tenisi Ekibi Antalya Yolcusu, System.String[]
Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi Masa Tenisi ekibi, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu(TOSSFED) tarafından 10-12 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek 2. Yavuz Kocaömer Masa Tenisi Özel Sporcular 1. Bölge Şampiyonasına katılacaklar.

Çalışmalarını antrenör Tuğba İşiten nezaretinde Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi Spor salonunda sürdüren Merve Gündüz ve Mesut Akkaya, Karadeniz, Güney Doğu ve İç Anadolu Bölgesini kapsayan 2. Yavuz Kocaömer Masa Tenisi Özel Sporcular 1. Bölge Şampiyonasında birinciliği elde edebilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi, 10-12 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya Kemer Limra Limak Otelde düzenlenecek Masa Tenisi Şampiyonasına idareci Zuhal Özdemir ve Antrenör Tuğba İşiten'in gözetiminde katılacak. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:28 Kaynak: İHA

Nevşehir, Antalya, Spor
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