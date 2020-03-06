Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'nde "Dünya Kadınlar Günü" kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'nde 'Dünya Kadınlar Günü' kutlaması - Son Dakika

Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'nde "Dünya Kadınlar Günü" kutlaması

7 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın eşi Melek Arı, Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'nde düzenlenen '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinliğine katıldı.

Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'nde

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın eşi Melek Arı, Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'nde düzenlenen '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinliğine katıldı.


Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve 18 yaş üstü zihinsel engellilerin faydalandığı Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.


Eğitilebilir düzeydeki zihinsel engelliler için el sanatları, okuma-yazma ve müzik kurslarının düzenlendiği merkezde eğitim gören özel insanların anneleri için düzenlenen programa Belediye Başkanı Rasim Arı'nın eşi Melek Arı'da katıldı.


Burada Özel İnsanlar Eğitim Merkezi Birim Sorumlusu Zuhal Özdemir, eğitmenler, öğrenciler ve anneler ile birlikte pasta kesen Melek Arı, tüm annelerin günlerini kutladı.


Kadınlar Günü nedeniyle annelere karanfil hediye eden Arı, merkezde eğitim gören öğrencilere ise çeşitli hediyeler verdi.


Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'ndeki öğrencilere yakın ilgisinden dolayı Melek Arı'ya teşekkür eden öğrenci velileri, Arı ile birlikte günün anısına fotoğraf çektirdi. - NEVŞEHİR

Dünya Kadınlar Günü, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:07 Kaynak: İHA
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