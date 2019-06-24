Son Dakika Haberleri: Özel İnsanlar "Koşabiliyorken koş" dedi
Son Dakika Güncel Haber

Özel İnsanlar "Koşabiliyorken koş" dedi

37 dakika önce

Türkiye genelinde spor kültürünün yaygınlaştırılması maksadıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı "Koşabiliyorken Koş" projesi çerçevesinde Nevşehir'de özel insanlar düzenli olarak spor yapıyor.

Özel İnsanlar
Türkiye genelinde spor kültürünün yaygınlaştırılması maksadıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı "Koşabiliyorken Koş" projesi çerçevesinde Nevşehir'de özel insanlar düzenli olarak spor yapıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, sporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, lisanslı sporcu ve spor kulübü sayısının arttırılması, çocuk ve gençlerin spora teşvik edilmesi, her yaştan vatandaşın sağlıklı bir yaşam için beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılımının sağlanması amacıyla 81 ilde gerçekleştirdiği "Koşabiliyorsan Koş" projesine Özel İnsanlar da destek verdi. 7'den 77'ye herkese spor yapma imkanı veren proje kapsamında Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'ndeki zihinsel engelliler, spor yapabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Proje ile 30 engelli, sağlıklı yaşam için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde haftanın belirli günleri antrenörler eşliğinde spor yapıyor.

Aynı zamanda çeşitli spor branşlarında antrenörlerden eğitim alan engellilere bu sayede spor alışkanlığı kazandırılıyor. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:47 Kaynak: İHA
Türkiye, Nevşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Yeneroğlu'ndan İstanbul seçimi sonrası dikkat çeken paylaşım Türkiye'nin en kaliteli kirazını yetiştiriyorlar, tek şikayetleri para kazanamamak Asırlık ayakkabıcı İnci Deri'nin iflası istendi Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava bugün başlıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 13:24:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özel İnsanlar "Koşabiliyorken koş" dedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]