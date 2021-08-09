Üye Girişi
Özel insanlara altın bilezik - Son Dakika

Özel insanlara altın bilezik

09.08.2021 16:41

Özel insanlara altın bilezik Özel insanların hepsi usta makineci olacak Merkezi Denizli'de bulunan Özel İnsanlar Derneği Genel Merkezi tarafından 'Düz Dikiş Makineci Mesleki Eğitim Kursu' açıldı.

Özel insanlara altın bilezik

Özel insanların hepsi usta makineci olacak

DENİZLİ - Merkezi Denizli'de bulunan Özel İnsanlar Derneği Genel Merkezi tarafından 'Düz Dikiş Makineci Mesleki Eğitim Kursu' açıldı. Eğitim sonunda düzenlenecek sınavda başarılı olacak bir kursiyer tekstil fabrikasında istihdam edilecek.

Denizli'de engelli bireylerin toluma kazandırılması amacıyla yeni bir proje başlatıldı. Merkezi Denizli'de bulunan Özel İnsanlar Derneği Genel Merkezi tarafından 'Düz Dikiş Makineci Mesleki Eğitim Kursu' açıldı. Kursa 10 ortopedik engelli katılıyor. 42 gün boyunca günde 8 saat toplamda 336 saat eğitim görecek kursiyerlere günlük 45 TL ödeme yapılacak. Eğitim sonunda düzenlenecek sınavda başarılı olacak bir kursiyer tekstil fabrikasında istihdam edilecek. Eğitim Demirciler Caddesi üzerinde bulunan Pamukkale İş hanındaki dernek genel merkezinde verilecek.

Özel İnsanlar Derneği Genel Başkanı Aysun Tonel, kursiyerlerin eğitim boyunca düz dikiş makinesinde, çarşaf, çanta, nevresim takımı ve otellere günlük terlik dikimi yapacaklarını söyledi. Engellilerinde normal insanlardan farklı olmadıklarını bu tür eğitim programlarıyla istihdama ve üretime katkı sağlamasını hedeflediklerini anlatan Genel Başkan Tonel, "İŞKUR tarafından istihdam edilen düz dikiş makineci kursumuzdayız. Bu kursumuzun amaçlarından bir tanesi, kurs 42 gün sürecek, kurs sonunda bir kursiyerimiz özel kardeşimiz istihdam edilecek. Burada42 gün boyunca sabah 09.00 akşam 16.30 arasında arkadaşlarımızla birlikte yastık kılıfları plaj çantaları bu aşama aşama devam edecek kurs bitimi 42 gün sonra sınav olup başarılı arkadaşımızı bir tane özel arkadaşımız istihdam edecek. Bu işin amacı da özel insanları hayata geçirmek bizler özel insanlar derneği genel merkezi olarak bu projeye ortak olduk ve projemiz onaylandığı için çok mutluyuz benim bir sözüm var lütfen özel insanları hiç bir şey yapamadıklarını değil yapa bildiklerini ve size benzeyen yanlarınızı da görmek istiyoruz hayatın her alanında biz varız kursta öğrendiklerinin devam ettirmek istiyoruz otellere terlikler düşünüyoruz bu şekilde hem kendi gelirlerini kazansınlar ve hayatta var olduklarının ve bir şeyler öğrenebildiklerinin topluma anlatmak" dedi.

Özel insanlara altın bilezik
Özel insanlara altın bilezik
Özel insanlara altın bilezik
Özel insanlara altın bilezik

Mesleki Eğitim, İstihdam, Engelli, Denizli, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özel insanlara altın bilezik - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

17:10 "Cumhurbaşkanı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürüldü" iddiasına CHP'den cevap: Milletin asıl gündemini çalma çabası Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım 16:25 Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım En çok fındık üreten şehirler belli oldu! Listenin başını yine Ordu çekiyor 16:06 En çok fındık üreten şehirler belli oldu! Listenin başını yine Ordu çekiyor
Kuyumcular açıkladı! Altındaki düşüş 16:01 Kuyumcular açıkladı! Altındaki düşüş "fırsat" olarak değerlendiriliyor Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi 15:43 Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi Yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı! Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı 15:11 Yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı! Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı
İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: 14:58 İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: "Yapmayın" dedim ama dinlemediler 3 kız çocuğu kayıplara karıştı! Piknik yapmak için çıkan kızların aileleri perişan 14:08 3 kız çocuğu kayıplara karıştı! Piknik yapmak için çıkan kızların aileleri perişan

Son Dakika Haberleri
17:09 "Cumhurbaşkanı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürüldü" iddiasına CHP'den cevap: Milletin asıl gündemini çalma çabası
17:07 Sarı-Lacivertliler, Arsenal'dan Sead Kolasinac ile prensipte anlaşma sağladı
16:24 Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım
16:10 Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye tepki gösteren Demet Akalın, Erdoğan'ın adı geçince paylaşımını kaldırdı
16:03 Hastalığı için yardım istedi, medya ölü ilan etti! Haluk Levent, hakkında çıkan haberlere sitem etti
16:02 Büyük bomba Burak Yılmaz'ın babasından geldi: Uğurcan Çakır çok hızlı şekilde Lille'e imza atabilir
15:43 Paris, taraftar yağmurunda! Messi'nin geleceğini duyan futbolseverler sokaklara döküldü
15:42 Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi
15:10 Yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı! Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı
15:03 Hakkari'den mutlu haber, risk haritasında düşük riskli iller arasına girdi
Küçük kız, tırın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Küçük kız, tırın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
17:11
Sarı-Lacivertliler, Arsenal'dan Sead Kolasinac ile prensipte anlaşma sağladı Sarı-Lacivertliler, Arsenal'dan Sead Kolasinac ile prensipte anlaşma sağladı         
17:08
Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye tepki gösteren Demet Akalın, Erdoğan'ın adı geçince paylaşımını kaldırdı Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye tepki gösteren Demet Akalın, Erdoğan'ın adı geçince paylaşımını kaldırdı         
16:10
Büyük bomba Burak Yılmaz'ın babasından geldi: Uğurcan Çakır çok hızlı şekilde Lille'e imza atabilir Büyük bomba Burak Yılmaz'ın babasından geldi: Uğurcan Çakır çok hızlı şekilde Lille'e imza atabilir         
16:03
Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi         
15:47
Yangınların büyük yıkıma yol açtığı Antalya'da sağlıkçıların tüm izinleri iptal edildi Yangınların büyük yıkıma yol açtığı Antalya'da sağlıkçıların tüm izinleri iptal edildi         
15:30
Kitapçıya Kitapçıya "Dedem bana tecavüz etti" notunu bıraktı! Ekipler tarafından bulunan genç kız olanları anlattı         
15:01
Antalya'da genç avukat, oturduğu evin penceresinden aşağı atladı Antalya'da genç avukat, oturduğu evin penceresinden aşağı atladı         
14:44
Ali Koç'un imzası para yağmurunu başlattı! Sarı-Lacivertliler, kasalarına 30 saniye içinde 15 milyon TL doldurdu Ali Koç'un imzası para yağmurunu başlattı! Sarı-Lacivertliler, kasalarına 30 saniye içinde 15 milyon TL doldurdu         
13:54
Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi         
13:52
Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi         
13:51
Yangına müdahale için kiralanmıştı! Rus uçağı suyu alevlerin olmadığı bölgeye boşaltıyor Yangına müdahale için kiralanmıştı! Rus uçağı suyu alevlerin olmadığı bölgeye boşaltıyor         
13:46
Karabük'te 6 yıl önce yapılan ve kullanılmayan yurt binası, 32 milyon liraya ihaleye çıkıyor Karabük'te 6 yıl önce yapılan ve kullanılmayan yurt binası, 32 milyon liraya ihaleye çıkıyor         
13:42
Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait         
12:03
İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
11:31
Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış         
10:14
Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı         
21:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2021 17:17:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Özel insanlara altın bilezik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement