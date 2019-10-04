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Özel insanlardan hayvanlar için proje

1 saat önce

Yalovalı engelliler, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla elleri ile paketledikleri mamaları vatandaşlara dağıttılar.

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Yalovalı engelliler, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla elleri ile paketledikleri mamaları vatandaşlara dağıttılar.


Yalova Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü tarafından Hayvanları Koruma Günü kutlandı. Özel insanlar, Veteriner Müdürlüğünde sokak hayvanları için dağıtılacak olan kedi ve köpek mamalarını elleri ile kutuladılar. Ardından Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünde açılan stantta bir araya gelen özel insanlar, mamaları vatandaşlara elleri ile dağıttılar. Burada açıklamada bulunan Belediye Başkan Vekili Burçin Tangürek, "Belediye Başkanımız Vefa Salman'ın direktifleri ile mahallelerimizde temizlik görevlisi olan arkadaşlarımızda görevleri esnasında belli noktalara mama bırakarak sokak hayvanlarının beslenmesini sağlıyorlar. Bu uygulama ülkede bir ilk. Başkanımız veteriner olmasının da verdiği sorumlulukla sokak hayvanlarına büyük önem veriyor" dedi.


Engelsiz Kafe Özel Çocuklar Koordinatörü Emel Çakar ise, "Yalova Belediyesi bünyesindeki Engelsiz Kafede istihdam edilen özel gençlerimiz hem çalışıyor para kazanıyorlar, hem de meslek ediniyorlar. Ayrıca birçok farkındalık projesine de imza atıyoruz. Bir El Bin Pati de bunlardan bir tanesi. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde bitirmeyi hedeflediğimiz projemiz kapsamında hayvanlar için barınaklar hazırladık ve şehrin birçok noktasına dağıttık. Yine ellerimizle hazırladığımız mamaları bugün dağıttık. Biz türü ne olursa olsun yaşayan her canlıya elimizi uzatıyoruz" diye konuştu. - YALOVA

Yalova Belediyesi, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:00 Kaynak: İHA
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