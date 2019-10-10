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(Özel) İnternetten zeytinyağı alırken dikkat edin

23 dakika önce

Balıkesir'in Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, son günlerde internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden 15 liraya zeytinyağı satışlarının yapıldığını ifade ederek, "Zeytinyağı almadıklarını bilmelerini istiyorum" dedi.

(Özel) İnternetten zeytinyağı alırken dikkat edin, System.String[]

Balıkesir'in Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, son günlerde internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden 15 liraya zeytinyağı satışlarının yapıldığını ifade ederek, "Zeytinyağı almadıklarını bilmelerini istiyorum" dedi.


20 liraya bölgede toptancıların ve tüccarların satın aldığı zeytinyağlarının internet sitelerinde ve sosyal medya hesapları üzerinden 15 liraya satıldığını ifade eden Diker vatandaşları uyardı. Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, "Zeytinyağının şu anda toptan fiyatı 20 lira civarında satılmakta. Ancak internet yoluyla bir takım şahıslar kilogramını 15 liradan hatta kargo yaparak adrese teslim bu şekilde sattıklarını beyan ederek tüketiciyi yanıltan bir şekilde bilgiler alıyoruz. Bunlara tüketicilerimizin itibar etmemesini istiyorum. Ne yağı olduğu belli olmayan yağları almamalarını istiyorum. Alırlarsa da zeytinyağı almadıklarını bilmelerini istiyorum. Tüccar bu zeytinyağını şu anda toptan fiyatına 20 TL civarına almaktadır" dedi.


Ali Yılmaz Diker tüketicilerin güvendikleri markalara ve üreticilere yönelmesini isteyerek, "Tüketici zeytinyağını bilmediği kişilerden kesinlikle almasın. Tüketici bildiği kişilerden kurumlardan, markalardan almasını istiyorum. Bunun dışında alacağı her türlü zeytinyağının her türlü hileye açık olabileceğini düşünmesini ve buna göre değerlendirmesini istiyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

Zeytinyağı, Edremit, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:00 Kaynak: İHA
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