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(Özel) İpe dolanan martıyı balıkçılar böyle kurtardı

1 saat önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde limandaki bir geminin iplerine dolanıp mahsur kalan martıyı balıkçılar kurtardı.

(Özel) İpe dolanan martıyı balıkçılar böyle kurtardı, System.String[]
Bursa'nın Karacabey ilçesinde limandaki bir geminin iplerine dolanıp mahsur kalan martıyı balıkçılar kurtardı. Vücuduna dolanan iplerden kurtarılan martı daha sonra özgürlüğüne kavuştu.

Olay, Kurşunlu Limanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aykut Özel ve Barış Çoşkun isimli iki balıkçı demir atmış bir geminin iplerine dolanmış bir martı olduğunu fark etti. Su yüzeyinde ipe dolanarak mahsur kalan martıyı kurtarmak için harekete geçen iki balıkçı, kayığa binerek martıyı kurtarmak için kürek çekmeye başladı. Bir süre sonra martıya ulaşabilen ikili, mahsur kalan martıyı kayığa çekerek yanlarına aldı. Savunmasız martının kendini koruması için saldırılarına rağmen vazgeçmeyen balıkçılar, martıya dolanan ipi çözdü. Bir süre martıyı inceleyen Aykut Özel ve Barış Çoşkun, herhangi bir yarası bulunmayan martıyı salarak özgürlüğüne kavuşturdu. Martı özgürlüğüne kavuşup uçtuktan sonra gözden kaybolurken, iki balıkçı iplerin boş bırakılmasına da tepki gösterdi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:51 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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