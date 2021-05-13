Özel iş jeti Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı - Son Dakika

Antalya- İstanbul seferini gerçekleştiren özel bir jet, motor yangını ikazı nedeniyle Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Özel bir holdinge bağlı havacılık şirketine ait TC-KLC kuyruk tescilli Learjet 60 tipi iş jeti, İstanbul hava sahasında bulunduğu sırada uçağın pilotları, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne acil durum bildiriminde bulundu. Acil iniş izni verilen jet için itfaiye ve sağlık ekipleri pist başında hazır bekletildi. Uçak, saat 16.00'de Atatürk Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde iniş gerçekleştirdi.

Yapılan ilk incelemede herhangi bir yangın izine rastlanmadı. Uçak daha sonra gerekli inceleme ve bakımların yapılması için hangara çekildi. Öte yandan pistin kısa bir süreliğine kapalı kalması nedeniyle aynı dakikalarda Atatürk Havalimanı'na iniş hazırlığı yapan bir başka uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. - İSTANBUL