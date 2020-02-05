(Özel) İş yerinde merdivenlerden düştü, polis gelince gerçek ortaya çıktı - Son Dakika

Avcılar'da çalıştığı fabrikada merdivenlerden düşen işçi yaralandı. İş kazası ihbarına giden polis ekiplerinin yaptığı incelemede yaralanan işçinin 5 ayrı suçtan aranması olduğu ortaya çıktı. İşçi tedavisinin ardından gözaltına alındı.



Olay, Cihangir Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada dün sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. isimli şahıs çalıştığı fabrikada merdivenlerden düşünce mesai arkadaşları ambulans çağırdı. İhbar üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de olay yerine geldi. Ekipler, Ö.K.'nin kimlik bilgilerini alarak sorgulama yaptı. Yapılan sorgulamada Ö.K.'nin aralarında Tütün Mamulleri Satış Kanunu'na muhalefet suçunun da bulunduğu 5 ayrı suçtan aranması çıktı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ö.K., tedavisinin ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.



Polisin dikkati sayesinde yakalanan Ö.K.'nin kesinleşmiş hapis cezasının da bulunduğu öğrenilirken, şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL