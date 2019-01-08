Özel | İshak Cihangiri: "Avrupa Birliği Bağımsız, Güçlü Bir Karar Alıcı Değil"
1 saat önce
euronews Tahran muhabiri Javad Montazeri İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile yaptığı özel röportajda İran Nükleer Anlaşması'nı, İran-Avrupa Birliği ilişkilerini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilme kararı sonrası Suriye'deki durumu görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:28
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