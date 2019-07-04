Son Dakika Haberleri: (Özel) Işıl ışıl üçü bir arada
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(Özel) Işıl ışıl üçü bir arada

1 saat önce

Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan İstanbul'un köprüleri, gece gökyüzünden aynı karede çekilen görüntüsü ile kendine hayran bıraktı.

(Özel) Işıl ışıl üçü bir arada, System.String[]
Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan İstanbul'un köprüleri, gece gökyüzünden aynı karede çekilen görüntüsü ile kendine hayran bıraktı. Kırmızı ve mavi ışıklarıyla boğazı aydınlatan köprüler Boğaz manzarasına renk kattı.

İstanbul'un simgeleri haline gelen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim köprüsü gökyüzünden çekilen fotoğrafları ile kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gece çekilen fotoğrafta İstanbul'u kırmızı ve mavi ışıkları ile aydınlatan köprüler eşsiz manzaralar oluşturdu. Uçaktan çekilen fotoğraflarda ışıl ışıl gözüken İstanbul'da köprülerin tüm ihtişamı gözler önüne serildi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün tamamı kırmızı ile aydınlatılırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise kırmızı ve mavi renkleri ile aydınlatıldı. Şehrin ışıkları, Karadeniz ve Marmara denizinin manzarası eşliğinde 3 köprünün aynı karede görülmesi masalsı görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:39 Kaynak: İHA
İstanbul, Avrupa, Asya, Güncel
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