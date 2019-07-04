(Özel) Işıl ışıl üçü bir arada
1 saat önce
Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan İstanbul'un köprüleri, gece gökyüzünden aynı karede çekilen görüntüsü ile kendine hayran bıraktı.
Asya
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:39 Kaynak: İHA
ve Avrupa
kıtalarını birbirine bağlayan İstanbul
'un köprüleri, gece gökyüzünden aynı karede çekilen görüntüsü ile kendine hayran bıraktı. Kırmızı ve mavi ışıklarıyla boğazı aydınlatan köprüler Boğaz manzarasına renk kattı.
İstanbul'un simgeleri haline gelen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim
köprüsü gökyüzünden çekilen fotoğrafları ile kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gece çekilen fotoğrafta İstanbul'u kırmızı ve mavi ışıkları ile aydınlatan köprüler eşsiz manzaralar oluşturdu. Uçaktan çekilen fotoğraflarda ışıl ışıl gözüken İstanbul'da köprülerin tüm ihtişamı gözler önüne serildi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün tamamı kırmızı ile aydınlatılırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü ise kırmızı ve mavi renkleri ile aydınlatıldı. Şehrin ışıkları, Karadeniz
ve Marmara
denizinin manzarası eşliğinde 3 köprünün aynı karede görülmesi masalsı görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL
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