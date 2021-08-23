Üye Girişi
İstanbul Boğazı 29 kamera ile izleniyor - Son Dakika

İstanbul Boğazı 29 kamera ile izleniyor

23.08.2021 10:03

İstanbul Boğazı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Görüntüleme Merkezi tarafından, meydana gelebilecek olaylara karşı, farklı noktalarda bulunan 29 kamera vasıtasıyla 24 saat izleniyor.

İstanbul Boğazı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Görüntüleme Merkezi tarafından, meydana gelebilecek olaylara karşı, farklı noktalarda bulunan 29 kamera vasıtasıyla 24 saat izleniyor.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'ndeki sorumluluk sahasında, denizlerde can ve mal emniyetinin sağlanması, her türlü yasa dışı faaliyetin önlenmesi ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir şekilde korunmasına yönelik faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Bölge Komutanlığı bünyesinde 3 Grup Komutanlığı, 5 Karakol Komutanlığı, 48 adet yüzer unsur, 4 Dalış Timi ve 4 Mobil Radar Timi bulunuyor.

"SORUMLULUK SAHAMIZDA 3 GRUP KOMUTANLIĞI, 5 KARAKOL KOMUTANLIĞI, 48 ADET YÜZER UNSUR, 4 DALIŞ TİMİ VE 4 MOBİL RADAR TİMİ BULUNMAKTA"

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı bağlısı Sahil Güvenlik İstanbul Grup Komutanı Yarbay Özgür Koçan, "Sahil Güvenlik Komutanlığı olarak sorumluluk sahamız ülkemizin yüz ölçümünün yaklaşık olarak yarısına denk büyüklükteki mavi vatan olarak adlandırdığımız tüm deniz yetki alanlarını kapsamaktadır. Türkiye Cumhuriyetinin bütün sahillerinde, iç suyu olan Marmara Denizinde, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında, liman ve körfezlerde, kara sularında, ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimimiz altında bulunan deniz alanlarında ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunması için 81 liman ve üste konuşlu yüzer ve uçar unsurlarımızla görev yapmaktayız. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın temel görevlerinin başında denizde arama kurtarma ve kolluk faaliyetleri gelmektedir. Bununla birlikte tıbbi tahliye, deniz güvenliği ve emniyetinin sağlanması, deniz çevresinin ve kaynaklarının korunması ile kaçakçılıkla mücadele komutanlığımızın görevleri arasındadır. Aynı zamanda Türk Boğazları'ndan geçen tehlikeli yük taşıyan gemiler ile yabancı askeri gemilerin ve stratejik öneme haiz tesislerin güvenliği sağlanmaktadır. İmralı Adası ve Kardak Kayalıkları gibi yerlerde özel görevler icra etmekteyiz. Sorumluluk sahamızda 3 Grup Komutanlığı,5 Karakol Komutanlığı, 48 adet yüzer unsur, 4 Dalış Timi ve 4 Mobil Radar Timi bulunmakta olup toplamda 454 genel kolluk personeli ile görev icra etmekteyiz" diye konuştu.

"İSTANBUL'DA TOPLAM 29 ADET KAMERA İLE İZLEME YAPMAKTAYIZ"

Yarbay Koçan, "Görüntüleme Merkezinde 7 gün 24 saat esasına göre görev yapılmaktadır. İstanbul'da toplam 29 adet kamera ile izleme yapmaktayız. Kameralar vasıtası ile tespit edilen yasa dışı faaliyetler, bölge komutanlığımızın hareket merkezine iletilerek birimlerimiz tarafından olaylara müdahale edilmesi sağlanmaktadır. İhbarların büyük çoğunluğu 112 acil çağrı merkezinden gelmektedir. Harekat Merkezi tarafından alınan ihbara; sahaya yakınlık, ihbarın konusu ve sevk edilecek unsurların imkan ve kabiliyetleri göz önünde bulundurularak en hızlı şekilde müdahale edilmektedir. 2021 Yılında İstanbul Boğazı'nda meydana gelen 176 olaya müdahale edilmiştir" ifadelerini kullandı.

(Zöhre Alagöz - Ahmet Faruk Sarıkoç - Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)

İstanbul Boğazı 29 kamera ile izleniyor
İstanbul Boğazı 29 kamera ile izleniyor
İstanbul Boğazı 29 kamera ile izleniyor
İstanbul Boğazı 29 kamera ile izleniyor
İstanbul Boğazı 29 kamera ile izleniyor
İstanbul Boğazı 29 kamera ile izleniyor
İstanbul Boğazı 29 kamera ile izleniyor
İstanbul Boğazı 29 kamera ile izleniyor

İstanbul Boğazı, Sahil Güvenlik, İstanbul, Marmara, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı 29 kamera ile izleniyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Akaryakıt istasyonlarının fiyat farkı oyunu! Tabelada 6,84, pompada 7,36 10:51 Akaryakıt istasyonlarının fiyat farkı oyunu! Tabelada 6,84, pompada 7,36 Gülsek mi üzülsek mi bilemedik! İki yaşlı amcanın kavgası görenleri hayrete düşürdü 10:45 Gülsek mi üzülsek mi bilemedik! İki yaşlı amcanın kavgası görenleri hayrete düşürdü İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi 10:19 İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi
Pazarlık gece yarısına kadar sürdü! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı 09:56 Pazarlık gece yarısına kadar sürdü! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 37 yaralı 09:52 Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 37 yaralı Binlerce Afgan'ın akın ettiği Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı 09:25 Binlerce Afgan'ın akın ettiği Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı
Manavgat kundakçısını, kız arkadaşı ele verdi! Yakalanırsan sarhoş ve madde bağımlısı olduğunu söyle demişler 08:19 Manavgat kundakçısını, kız arkadaşı ele verdi! Yakalanırsan sarhoş ve madde bağımlısı olduğunu söyle demişler Evli oldukları pek bilinmiyor! İşte Çukur'un Koçovalı'sı Ercan Kesal'ın kendisi kadar ünlü eşi 22:42 Evli oldukları pek bilinmiyor! İşte Çukur'un Koçovalı'sı Ercan Kesal'ın kendisi kadar ünlü eşi

Son Dakika Haberleri
10:51 Akaryakıt istasyonlarının fiyat farkı oyunu! Tabelada 6,84, pompada 7,36
10:47 Rıdvan Dilmen geldikten sonra TRT'den ayrılan Ersin Düzen'in yeni yeri belli oldu
10:45 Gülsek mi üzülsek mi bilemedik! İki yaşlı amcanın kavgası görenleri hayrete düşürdü
10:31 Kazdağlarında orman yangını! Ekipler olay yerine sevk edildi
10:27 Son Dakika: Fenerbahçe, 3 Temmuz'da maddi zarara uğratıldığı gerekçesiyle TFF'ye 250 milyon TL'lik dava açtı
10:19 İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi
10:17 Güne düşüşle başlayan dolar 8,47'den işlem görüyor
10:05 Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız
09:56 Pazarlık gece yarısına kadar sürdü! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı
09:54 Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın 3 katlı villasını satın aldı
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 486 lira seviyesinden işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 486 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:06
Rıdvan Dilmen geldikten sonra TRT'den ayrılan Ersin Düzen'in yeni yeri belli oldu Rıdvan Dilmen geldikten sonra TRT'den ayrılan Ersin Düzen'in yeni yeri belli oldu         
10:47
Kazdağlarında orman yangını! Ekipler olay yerine sevk edildi Kazdağlarında orman yangını! Ekipler olay yerine sevk edildi         
10:32
Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız         
10:06
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın 3 katlı villasını satın aldı Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın 3 katlı villasını satın aldı         
09:54
Polise hakaret eden AK Partili Zeynep Gül Yılmaz'dan ilk açıklama! Yine polisi suçladı Polise hakaret eden AK Partili Zeynep Gül Yılmaz'dan ilk açıklama! Yine polisi suçladı         
09:40
MasterChef Türkiye'de ana kadro yarışmacıları belli oldu! Sergen'in yaptığı yemek jüri üyelerinden tam not aldı MasterChef Türkiye'de ana kadro yarışmacıları belli oldu! Sergen'in yaptığı yemek jüri üyelerinden tam not aldı         
09:00
Taliban'a karşı direniş Pençşir'de alevleniyor! Efsane komutanın oğlu, üç bölgeyi daha ele geçirdi Taliban'a karşı direniş Pençşir'de alevleniyor! Efsane komutanın oğlu, üç bölgeyi daha ele geçirdi         
08:14
Annesini yemek masasında 10 bıçak darbesiyle öldüren cani evladın adliye çıkışı sözleri şaşkınlık yarattı Annesini yemek masasında 10 bıçak darbesiyle öldüren cani evladın adliye çıkışı sözleri şaşkınlık yarattı         
21:33
Konvoydaki araç kaza yaptı! Teyzesinin yaralandığını duyan gelin, düğünü bırakıp ambulansa koştu Konvoydaki araç kaza yaptı! Teyzesinin yaralandığını duyan gelin, düğünü bırakıp ambulansa koştu         
20:30
Nurgül Yeşilçay'dan yeni imaj fotoğrafı: Sarışın bomba mıyım neyim? Nurgül Yeşilçay'dan yeni imaj fotoğrafı: Sarışın bomba mıyım neyim?         
19:59
Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş         
18:35
4 aylık esaret! Acımasız koca, yeni evli karısına yapmadığını bırakmadı 4 aylık esaret! Acımasız koca, yeni evli karısına yapmadığını bırakmadı         
18:17
Eşini ve çocuğunu öldürüp hayatına son veren baba, ailesinden uzağa defnedildi Eşini ve çocuğunu öldürüp hayatına son veren baba, ailesinden uzağa defnedildi         
18:11
Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı         
16:06
Cevap sorunun içinde saklıydı! Milyoner'e damga vuran yarışmacı heyecan kurbanı oldu Cevap sorunun içinde saklıydı! Milyoner'e damga vuran yarışmacı heyecan kurbanı oldu         
14:41
Plajda mavi bikinisiyle duş alan Ivana Sert tüm bakışları üzerine topladı Plajda mavi bikinisiyle duş alan Ivana Sert tüm bakışları üzerine topladı         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2021 11:11:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Boğazı 29 kamera ile izleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement