(Özel) İstanbul'da Amerikan filmlerini aratmayan hırsız-polis kovalamacası kamerada

Sultanbeyli'de polislerin marketten hırsızlık yapan şahısları yakalama anları Amerikan filmlerine taş çıkarttı. Polisler, araçlarıyla çembere alarak kovaladıkları hırsızları cansiperane bir şekilde yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir markete sabah saatlerinde giren hırsızlar, alarm çalınca geldikleri minibüsle kaçmaya çalıştı. Alarm üzerine Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri 3 sivil araçla kısa sürede olay yerine geldi.



Minibüsle kaçmaya çalışan hırsızların aracı, sivil polis araçları tarafından çevresi sarılarak durduruldu. Bu sırada hareket eden minibüs, polis aracına çarptı. Araçtan inen hırsızlar farklı yönlere kaçmaya çalıştı. Polis, kaçan şahısların üzerine otomobilini sürerek şahısların kaçışını engelledi. Polisler, 7 hırsızdan 6'sını yakalamayı başardı. Polisin, kaçan bir hırsızı arama çalışmaları devam ediyor.



Aksiyon filmlerini aratmayan sahneler kamerada



Hırsızlara düzenlenen operasyon, bir iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsızların minibüsle kaçmaya çalışırken polis araçlarının çevresini sarması, minibüsün polis aracına çarpması, araçtan inerek kaçmaya başlayan hırsızların polis aracıyla önlerinin kesilerek durdurulmaya çalışılması ve hırsızların bazılarının yakalanması görülüyor.



Polis, kaçan hırsızı ararken, yakalanan hırsızların gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL