(ÖZEL)İstanbul'da bulutlar masalsı görüntüler oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel (ÖZEL)İstanbul'da bulutlar masalsı görüntüler oluşturdu - Son Dakika

(ÖZEL)İstanbul'da bulutlar masalsı görüntüler oluşturdu

6 saat önce

İstanbul'da beklenen kar yağışının gelmesi ile birlikte bulutların güneş ile oluşturduğu eşsiz manzara havadan görüntülendi.

(ÖZEL)İstanbul'da bulutlar masalsı görüntüler oluşturdu, System.String[]

İstanbul'da beklenen kar yağışının gelmesi ile birlikte bulutların güneş ile oluşturduğu eşsiz manzara havadan görüntülendi. Mavi ve sarı renklerinin kara ve beyaz bulutlar ile oluşturduğu manzara masalsı görüntüler oluşturdu.


İstanbul'da eşine az rastlanır manzaralar kar yağışı ile birlikte ortaya çıktı. Marmara Denizi üzerinde kar yağışı devam ederken bir yandan ise güneşin açması havadan görüntülendi. Kara bulutların üzerinde beyaz bulutlar ve güneşin ışık huzmeleri izleyenleri mest etti. Denizin üzerinde kar yağışı havadan çekilen görüntülerle belgesellik manzaralar ortaya çıkarttı. Kar yağışı İstanbul genelinde yer yer devam ederken kimi zamanda güneş kendini gösteriyor. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:57 Kaynak: İHA
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