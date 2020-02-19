(Özel) İstanbul'da düğün konvoylarında şoke eden görüntüler kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) İstanbul'da düğün konvoylarında şoke eden görüntüler kamerada - Son Dakika

(Özel) İstanbul'da düğün konvoylarında şoke eden görüntüler kamerada

7 saat önce

İstanbul'un çeşitli noktalarında gerçekleştirilen düğün konvoylarında şoke eden görüntüler kaydedildi.

(Özel) İstanbul'da düğün konvoylarında şoke eden görüntüler kamerada, System.String[]

İstanbul'un çeşitli noktalarında gerçekleştirilen düğün konvoylarında şoke eden görüntüler kaydedildi. Konvoy halinde trafiğe çıkan lüks otomobilli magandalar tüneli trafiğe kapattı. Damat, arkadaşlarının kestiği yolda göbek atıp oynarken, diğer bir konvoyda ise bir maganda otomobiliyle gelin ve damadın etrafında "drift" yaptı. O anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştılar.


İstanbul'da geçtiğimiz Ekim, Kasım ve Aralık aylarında gerçekleşen düğün konvoylarında magandalar yine terör estirdi. Esenler'de düğün için toplanan bir grup, konvoy halinde trafiğe çıktıktan sonra Şehit Mustafa Dündar Caddesi üzerine geldi. Konvoydaki şahıslardan birkaçı caddeyi trafiğe kapattıktan sonra yüksek sesli müzikler açtı. Müziği duyan damat aracından inerek eline aldığı meş'aleyle cadde ortasında göbek atıp oynadı. Dakikalarca yolu trafiğe kapatan grup ardından konvoy halinde TEM Otoyoluna çıkarak gözden kayboldu.


Damat ve gelinin etrafında "drift" yaptı


Mega kentte yine düğün için toplanan bir grup, konvoy halinde trafiğe çıktıktan sonra ilçenin işlek bir caddesini trafiğe kapattı. Damat gelin ile birlikte yol ortasına geldiği esnada gruptaki magandalardan biri, çiftin etrafında "drift" diye tabir edilen yanlama hareketini yaptı. Dakikalarca çiftin etrafında dönen maganda adeta terör estirdi. Yine aynı ilçede gerçekleşen diğer bir düğün konvoyunda ise semtte toplanan grup, sokak aralarında patinaj çektikten sonra konvoy halinde yola çıktı. Bir süre sonra tüneli trafiğe kapatan magandalar, dakikalarca kornalara basarak trafikte terör estirdi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu tünelden grup daha sonra ayrıldı. Magandalar o anları kaydedip ve kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, mega kentte adeta terör estiren magandaları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:45 Kaynak: İHA
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