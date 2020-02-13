(Özel) İstanbul'da emekli polislerden Elazığ'a yardım - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) İstanbul'da emekli polislerden Elazığ'a yardım - Son Dakika

(Özel) İstanbul'da emekli polislerden Elazığ'a yardım

6 saat önce

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Sarıyer Şubesi tarafından Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgedeki depremzedelere çok sayıda giysi yardımı yaptı.

(Özel) İstanbul'da emekli polislerden Elazığ'a yardım, System.String[]

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Sarıyer Şubesi tarafından Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgedeki depremzedelere çok sayıda giysi yardımı yaptı.


Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında kurum ve kuruluşların yanı sıra derneklerin de depremzedelere yönelik ciddi oranda katkıları devam ediyor. 24 Ocak'ta meydana gelen deprem nedeniyle birçok kurum ve kuruluşun yanı sıra yaraların sarılması için dernekler de destek veriyor. Ülke genelinde herkesin yardıma koştuğu depremde yardım kervanına Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Sarıyer Şubesi de katıldı. Bu kapsamda dernek, birçok firmadan gelen kıyafet ve giyecekleri kargo yoluyla bölgedeki depremzedelere ulaştırdı.


"Oradaki mağdur vatandaşlarımıza yardımları ulaştıracağız"


Yapılan yardım hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Sarıyer Şubesi Başkanı Mehmet Han Akan, "Ülkenin başına zaman zaman bu tür musibetler gelir. Bizler tabii ki Elazığ'da şehit olan kardeşlerimize öncelikle rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Devletimiz bu sefer gerçekten donanımlı olarak anında depremzedelere ulaştı. Bu da bizi çok mutlu etti. Tabii ki her şeyi devletten beklemek olmaz. Bizler de bir sosyal yardımlaşma derneği olarak amacımız olan sosyal yardım noktasında, oradaki mağdur vatandaşlarımıza yardımları ulaştıracağız. Özellikle bu konuda bize yardımcı olan ve kapılarını sonuna kadar açan yüreği insan sevgisiyle dolu İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a teşekkür ediyorum" dedi.


"Çocuklarımızın bu soğukta üşümemeleri için yardım yapıyoruz"


Derneğin Sarıyer Şubesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kubat ise, "Bizimde amacımız orada depremde zarar gören çocuklarımıza bir nebze olsun bizim de bir faydamız olsun dedik. Bu kapsamda bot, mont, kazak olarak 50 kişilik bir istihkak ayarladık. Tamamen biz kendimiz organize ederek kargo yapacağız. Oradaki ihtiyaç sahibi çocuklarımızın bu soğukta üşümemeleri için elimizden gelen yardımı yapmak istiyoruz. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın çok emeği oldu. Kendisi tedarik konusunda bize yardımcı oldu. Çok firmadan yardım geldi, biz de aracı olarak bir nebze olsun bu soğuk kış günlerinde üşümemeleri açısından bu erzakları göndermek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Türkiye, Sarıyer, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:51 Kaynak: İHA
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