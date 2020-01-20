(Özel) İstanbul'da esnaftan yürekleri ısıtan görüntü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) İstanbul'da esnaftan yürekleri ısıtan görüntü - Son Dakika

(Özel) İstanbul'da esnaftan yürekleri ısıtan görüntü

6 saat önce

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen yağış ve fırtına nedeniyle bir sokak köpeği Esenler'de bir mağazaya sığındı.

(Özel) İstanbul'da esnaftan yürekleri ısıtan görüntü, System.String[]

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen yağış ve fırtına nedeniyle bir sokak köpeği Esenler'de bir mağazaya sığındı. Onu fark eden esnaf ise titreyen köpeğin üstünü örttükten sonra eliyle besledi. Yürekleri ısıtan görüntüleri vatandaşın kamerasına yansıdı.


İstanbul'da geçtiğimiz 8 Ocak'ta yaşanan yağış ve fırtınadan sokak hayvanları da nasibini aldı. Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde yağıştan ıslanan bir sokak köpeği Vahap Moroğlu'nun mağazasının önüne geldi. Köpeğin titrediğini gören Moroğlu, onun üstünü örttükten sonra besledi. Yoldan geçen vatandaş ise yürekleri ısıtan o anları cep telefonuyla kaydetti. - İSTANBUL

İstanbul, Esenler, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:29 Kaynak: İHA
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