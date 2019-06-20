(ÖZEL) İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ TERÖR OPERASYONU

* İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kağıthane'de bir adrese operasyon yaptı. Özel Harekat Timleri'ninde katıldığı operasyona polis helikopteri de havadan destek oldu. Operasyon yapılan binanın bulunduğu sokak ulaşıma kapatıldı.



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saat 04: 00 sıralarında Gürsel Mahallesi Kumlu Sokak'taki bir binaya operasyon yaptı. Sokağın giriş ve çıkışı zırhlı araçlarla kapatılırken, operasyonunun yapıldığı binanın önünde çok sayıda sivil ekip, itfaiye ve olay yeri inceleme ekiplerine ait araçlar görüldü. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon sırasında polis helikopteri de bölgeyi havadan taradı.

Görüntü dökümü:

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-Zırhlı araçlarla soakakların kapatılması

- Polis helikopteri

-Sokağın sivil ekipler tarafından kapatılması

-Genel ve detay görüntüler

