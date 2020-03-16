(Özel) İstanbul'da kazazedeye şemsiyeli koruma - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) İstanbul'da kazazedeye şemsiyeli koruma - Son Dakika

(Özel) İstanbul'da kazazedeye şemsiyeli koruma

6 saat önce

Kağıthane'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, aynı istikamette seyreden otomobile yandan çarptı.

(Özel) İstanbul'da kazazedeye şemsiyeli koruma, System.String[]

Kağıthane'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, aynı istikamette seyreden otomobile yandan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsüne vatandaşlar şemsiyeyle koruma yaptı.


Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Cendere istikametine seyir halinde olan 34 KA 0544 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Nurullah Demirci, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yanında seyreden Deniz Demirci idaresindeki 34 BUB 092 plakalı otomobile yandan çarptı. Kaza sonucu araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Demirci yaralandı. Kazanın ardından vatandaşlar araç içerisindeki yaralı sürücünün yanına giderek kapısını açtı.


Yaralı sürücüye şemsiyeli koruma


Yağmurdan etkilenmesin diye şemsiye açan vatandaşlar ekipler gelene kadar yaralının başında bekledi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye müdahale ederek boyunluk taktı. Çevredeki vatandaşlar da o esnada yapılan çalışmaları izledi. Sürücü ardından aracın içerisinden sedyeye konularak ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale gelirken, hafif ticari aracın hava yastıklarının ise patladığı görüldü.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Şemsi Tebrizi, Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 15:35:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) İstanbul'da kazazedeye şemsiyeli koruma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]