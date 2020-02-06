(Özel) İstanbul'da köpeği defalarca tekmeleyen şahıs kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) İstanbul'da köpeği defalarca tekmeleyen şahıs kamerada - Son Dakika

(Özel) İstanbul'da köpeği defalarca tekmeleyen şahıs kamerada

7 saat önce

Eyüpsultan Göktürk'te bir şahıs özel bir sitenin spor alanına hapsettiği köpeği defalarca tekmeleyerek darp etti.

(Özel) İstanbul'da köpeği defalarca tekmeleyen şahıs kamerada, System.String[]

Eyüpsultan Göktürk'te bir şahıs özel bir sitenin spor alanına hapsettiği köpeği defalarca tekmeleyerek darp etti. O anlar kameralara yansırken, site sakinleri şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.


Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 14.30 sıralarında Eyüpsultan Göktürk Mahallesi'ndeki özel bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs site içerisindeki spor alanına henüz bilinmeyen bir nedenle sokak köpeğini hapsetti. Alanın giriş kapısını da kapatan şahıs ardından köpeği tekmelemeye başladı. Dakikalarca köpeğe eziyet eden şahıs, kapıdan çıkmaya çalışan köpeğe daha sert vurdu. Bir süre sonra köpeği alanda bırakan şahıs dışarıya çıkarak uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından güvenlik kamera görüntülerini inceleyen site sakinleri, şahsı tespit ederek görüntülerle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu.


Görüntülere ulaşarak hukuk sürecini başlatan Eren Emek, "Öpmeye bile kıyamadığım, biricik evcil hayvanımı şahıs sahaya kitleyip acımasızca darp etmiştir, olay 3 şubat saat 14.30 da Göktürk Mahallesinde meydana gelmiştir, Allah'ın yarattığı bu güzeller güzeli canlıya bunu yapan insan olamaz, biz hukuk mücadelemizi başlattık" dedi.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Göktürk, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:09 Kaynak: İHA
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