(Özel) İstanbul'da lüks otomobillerle "drift" yaptılar

İstanbul'un çeşitli noktalarında lüks otomobilli magandalar, sokakta dakikalarca "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak ve egzoz patlatarak terör estirdi. Çekicinin üstünde patinaj çekerek ortalığı dumana boğan bir başka maganda ise o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı.



Mega kentte ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen cadde ve sokaklarda "drift" terörü devam ediyor. Son olarak Maslak Atatürk Oto Sanayi'de toplanan bir grup lüks otomobilli magandadan biri, dakikalarca sokaklarda yanlama hareketi yaptı. Sanayini sokaklarını trafiğe kapatan magandalar, etrafında dönerek tozu dumana kattı. Abart egzoz kullanmayı da ihmal etmeyen maganda, ardından süratli bir şekilde ilerleyerek gözden kayboldu.



Çekicinin üstünde patinaj çekti



Ümraniye'de kaydedilen bir başka görüntü ise, otomobilli maganda cadde ortasında kendi etrafında defalarca dönerek terör estirdi. Ortalığı dumana boğan maganda bir de çekicinin üzerinde patinaj çekti. Bir yandan yanlama yapması ve egzozdan gürültü çıkartan cep telefonu kamerasına yansıdı. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, şov uğruna yapmadığını bırakmadı. Ortalığı dumana boğan magandalar, kendi etrafında dönerek kuralları hiçe saydı.



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift yapan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL