(Özel) İstanbul'da nefes kesen operasyon: 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) İstanbul'da nefes kesen operasyon: 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

(Özel) İstanbul'da nefes kesen operasyon: 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Beyoğlu'nda gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, vatandaşları zehirleyen bir torbacıyı operasyonla kıskıvrak yakaladı.

(Özel) İstanbul'da nefes kesen operasyon: 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Beyoğlu'nda gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, vatandaşları zehirleyen bir torbacıyı operasyonla kıskıvrak yakaladı. Şahsın üzerinde ve aracında arama yapan polis, toplamda satışa hazır 340 adet toz esrar bulurken devam eden çalışmalarda ise bir adreste 13 kilogram toz esrar ile 4 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli polis merkezine götürüldü.


Dünyayı saran korona virüsle mücadele devam ederken İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de uyuşturucuyla mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi Torpil sokak üzerinde bir şahsın plakasız otomobilin içerisinde uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis, sokağa giderek durdurduğu araçtaki şahsı kıskıvrak yakaladı. Araçtan indirilen şahsın yapılan üst aramasında 20 adet satışa hazır toz esrar ele geçirildi.


Torbacıdan ve aracından uyuşturucu fışkırdı


Bunun üzerine araca yönelen polis ekipleri detaylı bir arama gerçekleştirdi. Aramalarda polis, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş satışa hazır 20 adet toz esrar daha ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucular ve torbacı Ogün İ., gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, araca ise el konuldu. Çalışmalara devam eden Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri, semtte gözaltına alınan torbacıyla bağlantısı olduğu düşünülen Mehmet Cüneyt A.'da semtin sokaklarda yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında ise satışa hazır 40 adet toz esrar ele geçirildi. Şahsın gözaltına alınmasının ardından polis ekipleri çalışmaları daha da derinleştirdi.


Evde 17 kilogram uyuşturucu madde bulundu


Bu kapsamda polis üst torbacı Ramazan Y'nin Piyalepaşa Caddesi üzerinde lüks otomobille dolaştığı bilgisine ulaştı. Şahsı semtin sokaklarında yakalayan polis, durdurduğu araçta herhangi bir şey bulamaması üzerine şahsın evinde arama yaptı. Yunus diye tabir edilen motorize polis ekiplerinin de destek verdiği operasyonda evi didik didik arayan ekipler, 14 ayrı poşet halinde 13 kilogram toz esrar, 6 ayrı poşet içerisinde 4 kilogram metamfetamin, satışa hazır 340 adet toz esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi, çok sayıda şeffaf poşet ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı düşünülen not kağıtları ele geçirildi. Aramaların ardından lüks otomobile el konulurken, gözaltına alınan Ramazan Y. Haliç Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. - İSTANBUL

Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 09:32 Kaynak: İHA

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