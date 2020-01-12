(Özel) İstanbul'da öfkeli motosiklet sürücülerinin kavgaları kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) İstanbul'da öfkeli motosiklet sürücülerinin kavgaları kamerada - Son Dakika

(Özel) İstanbul'da öfkeli motosiklet sürücülerinin kavgaları kamerada

6 saat önce

Sefaköy-Halkalı yolunda motosiklet sürücüsü, üstüne süren servis aracına cam şişe fırlatırken, Beşiktaş'ta ise taksici yasak yerden "u" dönüşü yapınca ölümden dönen motosikletli adeta öfkeden deliye döndü.

(Özel) İstanbul'da öfkeli motosiklet sürücülerinin kavgaları kamerada, System.String[]

Sefaköy- Halkalı yolunda motosiklet sürücüsü, üstüne süren servis aracına cam şişe fırlatırken, Beşiktaş'ta ise taksici yasak yerden "u" dönüşü yapınca ölümden dönen motosikletli adeta öfkeden deliye döndü. Motosikletliler o anları sosyal medyada paylaştı.


İstanbul Sefaköy-Halkalı yolunda geçtiğimiz aylarda akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, motosiklet sürücüsü seyir halinde olduğu esnada servis minibüsü sürücüsü aracı motosikletlinin üzerine sürdü. Sürücünün aynı hareketi birkaç kez tekrarlaması üzerine sinirlenen motosiklet sürücüsü ve arkadaşları yaya olarak minibüs sürücüsünün üstüne yürüdü. Ortalığın bir anda karıştığı olayda, motosikletlinin arkadaşlarından biri cam şişeyi minibüse fırlattı. Motosikletli o anları kaydedip sosyal medyada yayınladı.


Öfkeden deliye döndü


Beşiktaş'ta geçtiğimiz ay meydana gelen diğer bir olayda ise taksi sürücüsü yasak olan yerden "u" dönüşü yaptı. O esnada cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücülerinden biri ölümden döndüğünü söyleyerek adeta öfkeden deliye döndü. Küfürler savurarak motosikletten inmeye çalışan öfkeli genç, taksinin arkasından gitmeye başladı. Bir süre sonra genci arkadaşı durdurup sakinleştirdi. Gencin arkadaşı kask kamerasıyla kaydettiği o anları sosyal medyada paylaştı. - İSTANBUL

Motosiklet, İstanbul, Halkalı, Sefaköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Otizmli yunus emre hafızasıyla herkesi şaşırtıyor
İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı İmamoğlu, şehir hastanesine yapılan metro ihalelerini iptal edince Erdoğan talimat verdi Kanal İstanbul'a tepki gösterenler el ele verip zincir oluşturdu

Son Dakika Haberleri
16:10 Libya'da ateşkes: İtalya, Türkiye ve Rusya'nın da dahil olacağı üçlü mekanizma kurulmasını önerdi - Son Dakika Haber
16:10 Karamollaoğlu, Kahramanmaraş'ta partisinin ilçe kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika Haber
16:00 Sanatçı İzzet Yıldızhan'ın annesi İzmir'de hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
15:57 Yanardağ harekete geçti: Şimşekler gökyüzünü aydınlattı - Son Dakika Haber
15:55 İran Devrim Muhafızları Komutanı Selami: "Keşke bende düşen uçakta olsaydım" - Son Dakika Haber
15:28 Denizde kaybolan bekçilerin balıkçı ağları bulundu - Son Dakika Haber
15:04 10 günde 600 koyunu ölen besici Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 16:17:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) İstanbul'da öfkeli motosiklet sürücülerinin kavgaları kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]