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(Özel) İstanbul'da okullarda temizlik seferberliği havadan görüntülendi

1 saat önce

İstanbul'da yarın başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesi okulların temizliği için hummalı bir çalışma yapılıyor.

(Özel) İstanbul'da okullarda temizlik seferberliği havadan görüntülendi, System.String[]

İstanbul'da yarın başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesi okulların temizliği için hummalı bir çalışma yapılıyor.Belediye ekipleri okul içerisindeki masaları, camları, kapıları, duvarları silerek temizlerken, okullarda yapılan detaylı temizlik havadan görüntülendi.


İstanbul ve Türkiye genelinde yeni eğitim- öğretim yılı yarın başlıyor. Belediye ekipleri de okulların temizliğini yaparak öğrencilerin yeni yılda temiz ortamda ders yapmaları için çabalıyor. Pendik Beledi·yesi· Fen İşleri ekiplerinin tamirat ve tadilat yaptığı okullarda, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri temizlik ve yıkama, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise bahçe bakımı, peyzaj gibi işleri üstlendi. Ekipler okul içerisindeki masaları, camları, kapıları, duvarları silerek temizledi. Aynı zamanda ekipler okulların bahçelerini de temizleyerek ilaçlama, ağaç budama faaliyetinde bulundu.


Konuyla ilgili konuşan Pendik Belediye Temizlik İşleri Müdürü Muhammet Özcan, "Pendik Belediyesi olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılına girmeden önce ilçemiz sınırları içerisinde bulunan 161 okulumuzda temizlik faaliyetlerini bakım faaliyetlerini ilgili müdürlüklerimiz ile birlikte başlatmış bulunmaktayız. Okullarımızda öncelikli olarak öğrencilerimiz okula başlamadan önce geldiklerinde sınıflarını, lavabolarını, ıslak zeminlerini, sıralarını, koridorlarını ve idari ofislerini temiz bulabilmek için temizlemekteyiz. Bunun yanında okullarımızın bahçelerini temizlemekteyiz. Aynı zamanda okullarımızın ilaçlama faaliyetlerini gerçekleştirmeyiz. Okullarımızın bahçelerinde budamalar, çim biçme faaliyetleri şeklinde çalışmalarımız hızla sürdürülüyor" dedi.


Öte yandan, okullardaki temizlik çalışması ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 09:02 Kaynak: İHA
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