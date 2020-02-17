(Özel) İstanbul'da semtteki araçlara dadanan multimedya teyp faresi kamerada - Son Dakika

Halkalı'da kimliği belirsiz hırsız, sabaha karşı geldiği sokakta park halinde bulunan araçların camlarını patlatarak multimedya teyplerini çaldı. Teypleri bir poşete koyarak arka sokaktaki tahtaların arasına saklayan hırsız, semtteki araçları soyup soğana çevirdi. O anlar güvenlik kameralarına yakalandı.



Olay, geçtiğimiz 30 Ocak Perşembe günü saat 04.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir hırsız, olaydan iki gün önce sabaha karşı semtteki bir sokağa geldi. Burada park halindeki araçları tek tek inceleyen hırsız, önce içlerinde multimedya teyp olanları belirledi. Keşfi tamamlayan hırsız olay günü sabaha karşı aynı sokağa geldi. Buradan önceden belirlediği aracın yanına gelen hırsız, tornavida ve benzeri bir aletle kelebek camını kırdı. Kırdığı camdan aracın kapısını açan hırsız içeriye girerek bin lira değerindeki teybi çaldı. Hırsız ardından soğukkanlı bir şekilde araçtan inerek, çaldığı teybi arka sokaktaki tahtalara arasına sıkıştırdı.



2 saat boyunca soyup soğana çevirdi



Daha sonra tekrardan işe koyulan hırsız, sokakta bulunan bazı araçlardan yine aynı yöntemle teyp çalarak elinde koca bir poşetle ilk teybi sakladığı yere geldi. Yaklaşık 2 saat boyunca sokaktaki araçlardan hırsızlık yapan şahıs, tüm çaldıklarını alarak kayıplara karıştı. Hırsızın yaptığı keşif, hırsızlık anı ve çaldıklarını saklaması ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hırsız olaydan iki gün önce keşif yapıyor. Araçları kontrol eden hırsız iki gün sonra bir aracın yanına geliyor. Aracın camını kıran hırsız içerisine geçerek teybi çalıyor. Hırsız daha sonra teybi arka sokaktaki tahtaların arasında saklıyor ve gidiyor. 2 saat sonra elinde poşetle gelen hırsız sakladığı teybi de alarak kayıplara karışıyor.



Polis teyp faresinin peşinde



Olayın ardından sabah saatlerinde iş yerini açmaya gelen esnaf, aracın camının patlatılmış olduğunu fark etti. Aracın sahibini tanıyan market sahibi dairenin ziline basarak Mertcan Elitok'a durumu bildirdi. Aşağıya inen Elitok aracın içerisindeki multimedya teybin çalındığını gördü. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen genç, kayıtlarıyla birlikte polis merkezine giderek şikayette bulundu. Görüntüleri incelemeye alan polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL