(Özel) İstanbul'da silahlı ve çakarlı "makas" terörü kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) İstanbul'da silahlı ve çakarlı 'makas' terörü kamerada - Son Dakika

(Özel) İstanbul'da silahlı ve çakarlı "makas" terörü kamerada

7 saat önce

TEM otoyolunda lüks otomobilli bir maganda, araçların arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü.

(Özel) İstanbul'da silahlı ve çakarlı

TEM otoyolunda lüks otomobilli bir maganda, araçların arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü. O anları "film tadında iyi seyirler" notuyla sosyal medyada paylaşan maganda ve arkadaşı akşam saatlerinde ise bu kez çakarları açarak makas attı. Seyir halindeyken belinden tabancasını da çıkartan magandanın mermiyi namluya sürmesi dehşete düşürdü.


TEM otoyolu Avcılar ve Küçükçekmece mevkisinde dün kaydedilen görüntülerde, lüks otomobilli bir maganda, güpegündüz araçların arasında defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir an olsun kimseyi umursamadı. Trafikteki diğer sürücülere korku dolu anlar yaşatan maganda, o anları kaydedip bir de "film tadında iyi seyirler" notuyla sosyal medyadan paylaştı.


Çakarları açıp hem makas attı hem silah çekti


Aynı maganda akşam saatlerinde bu kez arkadaşıyla beraber otoyolda tekrar ortaya çıktı. Çakarları yakan magandalar yine araçların arasında defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Ancak magandalardan biri seyrettiği esnada belindeki tabancayı çıkartıp mermiyi namluya sürdü. Tabancayı konsola bırakan maganda adeta dehşete düşürdü. Bir süre daha arkadaşıyla bu şekilde trafikte seyreden magandalar ardından kayboldu.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, magandaları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:38 Kaynak: İHA
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