(Özel) İstanbul'da taksilerde ve taksi duraklarında korona virüs önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) İstanbul'da taksilerde ve taksi duraklarında korona virüs önlemi - Son Dakika

(Özel) İstanbul'da taksilerde ve taksi duraklarında korona virüs önlemi

6 saat önce

İstanbul'da ticari taksiler ve taksi durakları, korona virüse karşı önlem amaçlı ilaçlanarak dezenfekte edildi.

(Özel) İstanbul'da taksilerde ve taksi duraklarında korona virüs önlemi, System.String[]

İstanbul'da ticari taksiler ve taksi durakları, korona virüse karşı önlem amaçlı ilaçlanarak dezenfekte edildi.


İstanbul'daki taksiciler, korona virüse karşı önlem alma amacıyla taksilerini dezenfekte ettirdi. Özel kıyafetli ekipler, taksilerin koltuklarını, direksiyonlarını, bagajlarını, kapı içlerini ve tavanlarını özel solüsyonla ilaçlayarak dezenfekte etti. Ayrıca taksi durağının içerisinde ve bahçesinde de dezenfeksiyon işlemleri uygulandı.


Taksilerde yapılan dezenfeksiyon ile ilgili konuşan Ahmet Ulusoy, "Son günlerde Dünyayı saran virüse karşı bütün araçlarımızı topladık özel dezenfekteden geçiriyoruz. Günde iki kere de araçlarda iç dış temizlik yapılıyor. Bugün başladık, 3 günde ya da haftada bir, ne gerekiyorsa dezenfekteden geçireceğiz" dedi. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:19 Kaynak: İHA
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