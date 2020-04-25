(Özel) İstanbul'da torbacıların zula evindeki masalı sistemden uyuşturucu fışkırdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) İstanbul'da torbacıların zula evindeki masalı sistemden uyuşturucu fışkırdı - Son Dakika

(Özel) İstanbul'da torbacıların zula evindeki masalı sistemden uyuşturucu fışkırdı

6 saat önce

Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Fatih'te uyuşturucu madde depolandığı ihbarını alan narkotimler, 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

(Özel) İstanbul'da torbacıların zula evindeki masalı sistemden uyuşturucu fışkırdı, System.String[]

Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Fatih'te uyuşturucu madde depolandığı ihbarını alan narkotimler, 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Koçbaşıyla kapısını kırarak girdikleri evde arama yapan polis, masadaki zula sistemini açtıklarında yaklaşık 1.5 kilogram çeşitli uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirdi. Nefes kesen operasyon kameralara yansırken, gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı.


Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Fatih'te bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve depolandığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren narkotimler, Kocamustafapaşa'daki adresi fiziki ve teknik takip altına aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda hazırlıklarını tamamlayan narkotimler, önceki gün saat 18.00 sıralarında Uzun Yusuf Cami Çıkmazı'ndaki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Zula evindeki karı koca kıskıvrak yakalandı


Nefes kesen operasyonda polis, uyarılara aldırış etmeyen şüphelilerin evinin kapısını koçbaşıyla kırarak içeriye girdi. Salondaki şüpheli polis tarafından etkisiz hale getirildi. Çevre güvenliğinin alınmasının ardından ekipler adreslerde arama yapmaya başladı. Evi didik didik arayarak altını üstüne getiren narkotimler, dolabın kenarına asılmış poşetin içerisinde çok miktarda bonzai maddesi ele geçirdi. Aramalara devam eden polis, kadın kol çantasında bir miktar kokain maddesi ile sakız kutusunun içerisinde metamfetamin kalıntıları buldu. Mutfakta yapılan aramada ise çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi.


Masalı sistemden uyuşturucu fışkırdı


Öte yandan operasyon kapsamında diğer bir eve giren narkotimler, evin çeşitli yerlerinde dakikalarca arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlamayan polis, salonda etkisiz hale getirilen şahsın hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine salonda inceleme yapan polis zula sistemi olabileceğini düşündüğü masanın üstünü boşalttı. Dikkati sonucu sistemi fark eden polis, açtıkları masanın içerisinde yaklaşık 1,5 kilogram bonzai, metamfetamin, toz esrar, kokain ve çok sayıda ekstasy hap ele geçirdi. Ayrıca kutunun içerisinde tabanca ve 59 adet de mermi bulundu. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 615 liraya ise el konuldu.


Uyuşturucuyu depolayanlar tutuklandı


Operasyonun ardından ele geçirilen uyuşturucular ve malzemeler ile gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü. Şubede ifadeleri alınarak sorgulanan Cevher A.(39) ile eşi Sonnur A.(48) ve Şaban Ş, korona virüs salgını nedeniyle polis tarafından maske takılarak adliyeye sevk edildi. İstanbul Adalet Sarayı'nda mahkemeye çıkartılan 3 şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen malzemeler ise emniyette "Evde Kal Narko" notuyla sergilendi. - İSTANBUL

İstanbul, Polis, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 09:39 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı Tartıştığı babasının arabasını kundakladı Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı Yol kapatıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı Esenyurt'ta taksiciye aynı gün içinde aynı yerde iki kez ceza Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi 10 yıl önce ablasının intiharına şahit olan kız çocuğu, ahırın tavanına iple asılmış halde bulundu Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı
Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya'da ek borçlanma gündemde Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya'da ek borçlanma gündemde         
16:20
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19'da iyileşen hastaların ikinci enfeksiyondan korunduğu yönünde kanıt yok Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19'da iyileşen hastaların ikinci enfeksiyondan korunduğu yönünde kanıt yok         
16:20
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak         
15:52
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim         
15:48
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketine katılanların %48'i "Hayır" yanıtını verdi         
15:42
Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak         
15:42
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı         
15:31
Milyonlar onu izledi! Avustralyalı maceraperest, toprağın altına girdi ve dev yengeç çıkardı Milyonlar onu izledi! Avustralyalı maceraperest, toprağın altına girdi ve dev yengeç çıkardı         
15:24
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak         
15:13
Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı         
15:09
Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu         
14:48
Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi         
14:44
Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez         
14:22
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı         
14:12
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı         
14:12
Bakırköy'de bir kişi, Bakırköy'de bir kişi, "Çantamda bomba var" diyerek Marmaray'ın raylarına oturdu         
14:10
Sosyal medyada gündem olan Yörük çocuğu: Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım Sosyal medyada gündem olan Yörük çocuğu: Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım         
14:05
Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı         
13:48
10 yıl önce ablasının intiharına şahit olan kız çocuğu, ahırın tavanına iple asılmış halde bulundu 10 yıl önce ablasının intiharına şahit olan kız çocuğu, ahırın tavanına iple asılmış halde bulundu         
13:31
İBB'nin 23 Nisan için dağıttığı kitapçıkta yer alan görseller büyük tepki çekti İBB'nin 23 Nisan için dağıttığı kitapçıkta yer alan görseller büyük tepki çekti         
13:29
'Karanlığın Kraliçesi' lakaplı siyahi manken Nyakim Gatwech, ten rengiyle Guinness rekorlar kitabına girdi 'Karanlığın Kraliçesi' lakaplı siyahi manken Nyakim Gatwech, ten rengiyle Guinness rekorlar kitabına girdi         
13:29
Newcastle United'ın gözü Gareth Bale, Arturo Vidal ve Edison Cavani'de Newcastle United'ın gözü Gareth Bale, Arturo Vidal ve Edison Cavani'de         
13:26
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor         
13:12
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi         
13:05
Koronavirüs için atılan adımların toplam maliyeti 200 milyar TL'ye ulaştı Koronavirüs için atılan adımların toplam maliyeti 200 milyar TL'ye ulaştı         
12:50
HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi         
12:27
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü         
12:23
Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü         
12:21
Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu         
12:13
Ülke tarihine geçti! İtalyan model Bianca Dobroiu'nun koronavirüs testi 55 gündür pozitif Ülke tarihine geçti! İtalyan model Bianca Dobroiu'nun koronavirüs testi 55 gündür pozitif         
12:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2020 16:25:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) İstanbul'da torbacıların zula evindeki masalı sistemden uyuşturucu fışkırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]