Son Dakika Haberleri: (Özel) İstanbul'da tornavidalı dehşet: 1 ölü
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(Özel) İstanbul'da tornavidalı dehşet: 1 ölü

58 dakika önce

Beyoğlu'nda dün sabah saatlerinde sokak ortasında çıkan kavgada 29 yaşındaki genç adam, göğsünden ve sırtından 7 kez tornavida saplanarak öldürüldü.

(Özel) İstanbul'da tornavidalı dehşet: 1 ölü, System.String[]
Beyoğlu'nda dün sabah saatlerinde sokak ortasında çıkan kavgada 29 yaşındaki genç adam, göğsünden ve sırtından 7 kez tornavida saplanarak öldürüldü. Polis ekipleri otomobille kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 07.00 sıralarında Beyoğlu Tomtom Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre semtte ki bir otoparkın önünde bekleyen 29 yaşındaki Emrah Çakmak, kimliği henüz belirsiz bir şahısla tartışmaya başladı ve aralarında kavga başladı. Kavgada eline tornavida geçiren şahıs, Çakmak'a saplamaya başladı.

Tornavidayı 7 kez saplamış

Göğsünden 3, sırtından ise 4 adet darbe alan genç adam yere yığıldı. Tornavidayı saplayan şahıs ise bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Emrah Çakmak'ı Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri zanlının peşinde

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera ve KGYS görüntülerini incelemeye aldı. Zanlının bir otomobille kaçtığını belirleyen polis, aracın plakasını da tespit etti. Polis zanlının kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:25 Kaynak: İHA
beyoğlu, sabah, polis, öldü, 3. Sayfa
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