(Özel) İstanbul'da vatandaş denizle buluştu, polis anında böyle engelledi - Son Dakika

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Küçükçekmece Menekşe sahiline akın ederek denizle buluşan vatandaşlara polis ekipleri anında müdahale etti. Öte yanan sahilin açıklarında yüzen Yunus balıkları ise görsel şölen oluşturdu.



Yeni tip korona virüsün yayılımını engellemek için 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulamaya konulan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dün sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından İstanbul'da vatandaşlar cadde ve meydanlarda kalabalıklar oluşturdu. Banka önlerinde metrelerce kuyruk oluştuğu görüldü.



Diğer taraftan havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, Küçükçekmece Menekşe sahiline akın etti. Sahilde vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve çocukların ve vatandaşların ayaklarını denizle buluşturduğu görüldü. Bir ihbar üzerine sahile gelen polis ekipleri ise vatandaşlara anında müdahale etti. Ekipler sahilde oturan vatandaşları evlerine gönderdi. Kısa sürede sahilin boşaldığı görüldü.



Öte yandan sahilin açıklarında yüzen Yunus balıklarının dansı ise görsel şölen oluşturdu. Bir süre yüzen Yunus balıkları daha sonra gözlerden kayboldu. - İSTANBUL