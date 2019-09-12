(Özel) İstanbul'da zabıta ekiplerinden okul önlerinde drone ile denetim

Okulların açılmasıyla İstanbul'da servis araçlarına, okul kantinlerine yönelik denetimler attırıldı. Pendik'te zabıta ekipleri ilçe bünyesinde bulunan okullarda denetimlerini drone ile yaptı. Drone ile trafikte olabilecek olumsuzları belirleyen zabıta ekipleri ayrıca seyyar satıcıları da bu şekilde tespit ediyor.



Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğu 'Okul Zabıta' timiyle, yeni eğitim-öğretim yılında okul çevrelerini sıkı denetim altına aldı. İlçedeki okulların etrafında deyim yerindeyse kuş uçurtmayan zabıtalar, öğrenci giriş çıkışlarında seyyar satıcılardan araç trafiğine kadar öğrencilerin güvenliğini tehdit eden tehlikelere karşı tüm güvenlik önlemlerini alıyor. İlçe genelinde 100 kişilik kolluk kuvvetiyle çalışmalara devam ederken ekipler okul çevresindeki denetimlerini drone ile yapıyor. Hem trafiği drone ile takip eden ekipler hem de oklu çevresine gelmesi muhtemel seyyar satıcıları tespit ediyor.



Öğrencilerin sağlığı için okul çevresinde bulunan marketleri tarihi geçmiş ürün, kaçak sigara ve dal sigara satışı riskine karşı kontrol eden ekipler, okul kantinlerini de denetim altında tutuyor. Kantinlerde obeziteye karşı kızartma ve gazlı içeceklerin satışına, hijyen açısından önlüksüz ve bonesiz satışa geçit verilmiyor. Denetimlere zaman zaman zabıta müdürü de katılarak çalışmaları yerinde takip ediyor.



Pendik Belediyesi Zabıta Müdürü Kenan Güler, "İlçemizde bulunan okullarda, okul çevrelerinde daha güvenli ortamda okula gidiş- gelişlerini sağlamak için bir takım tedbirler alıyoruz. Aynı zamanda sağlıklı beslenmeyle de alakalı tedbirler alıyoruz. Okul çevrelerinde, kafelerde, parklarda çocuklarımızın zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak adına denetimler yapıyoruz. Okul çevrelerini, trafik düzenlemelerini ilçenin diğer kolluk kuvvetleri ile birlikte koordinasyonu sağlamak yerinde daha iyi görebilmek adına ekiplerimiz drone ile de tespitlerini yaparak gerekli önlemleri almaktadırlar. - İSTANBUL