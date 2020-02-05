(Özel) İstanbul'daki tuz dağları hazır bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) İstanbul'daki tuz dağları hazır bekliyor - Son Dakika

(Özel) İstanbul'daki tuz dağları hazır bekliyor

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'da önümüzdeki 3 gün için verdiği kar yağışı uyarısının ardından İstanbul'da ekiplerin hummalı çalışmaları başladı.

(Özel) İstanbul'daki tuz dağları hazır bekliyor, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'da önümüzdeki 3 gün için verdiği kar yağışı uyarısının ardından İstanbul'da ekiplerin hummalı çalışmaları başladı. İstanbul'da kar yağışında yollarda kullanılacak olan tonlarca tuz dağları havadan drone ile çekildi. 235 bin ton tuz İstanbul'da kullanılmak üzere hazır bekliyor. İlçe belediyeler de alarmı en üst düzeye çıkararak, kar yağışına hazır bekliyor.


İstanbul'da uzun zamandır beklenen yeni yılın ilk kar yağışının yarın kent gelinde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamalara göre İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterecek. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıklarının 10 - 15 derece düşmesi tahmin ediliyor. Kar yağışının Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü etkili olması bekleniyor.


Bin 373 araç ile 6 bin 882 personel 235 bin ton kar tuzu


İstanbul için beklenen kar yağışı uyarısının ardından İstanbul'da kar yağışında kullanılmak üzere hazır bekletilen tuz dağları havadan drone ile görüntülendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sultangazi' de bulunan Cebeci tuz deposunda müdahaleye hazır halde bekleyen kar küreme araçları ve tuzlama kamyonları havadan görüntülendi. Kar küreme araçlarının sürücüleri araçlarındaki son kontrolleri yaparken, tuzlama kamyonları ise tuzla dolduruldu. Toplamda 400 güzergahın belirlediği rotalarda 645 kar küreme, bin 373 araç ile 6 bin 882 personel 235 bin ton kar tuzu ile hazırlığını tamamladı.


Çuval çuval tuz yerleştirildi


Öte yandan ilçe belediyeler de kar yağışına hazır bekliyor. Eyüpsultan Belediyesi'ne bağlı ekipler alarm düzeyini en üst düzeye çıkararak, onlarca ekip ve araç ile karı beklemeye başladı. Ekipler günler öncesinden vatandaşların yürürken zorlanabilecekleri alanlara çuval çuval tuz yerleştirdi. Vatandaşların zorlu hava koşullarından en az şekilde etkilenmesi için teknik ekipman, personel ve lojistik destek ihtiyaçlarını belirleyerek, gerekli önlemleri alan Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hizmetlerini aralıksız sürdürecek. Eyüpsultan Belediyesi bu kapsamda kar temizlemede önemli aşama kaydedecek aparatlı araçlar yaptırdı. Belediye tarafından özel olarak yaptırılan aparatlı araçlar, kar küremenin dışında tuzlama işlemini de gerçekleştirecek. Ayrıca buzlanmaya karşı solüsyonla müdahale de yapılacak.


"150 tane personelimiz hazır bekliyor"


Çalışmalar hakkında bilgi veren Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Şantiye Şefi Ali Behçet Yazıcı, "Başkanımızın talimatı ile Eyüpsultan'da kar yağması durumunda açılmadık yol bırakmayacağız. 38 tane araç ve iş makinesi ile kara hazırız. Tuzlarımız hazır. Bin 500 adet merdivende kullanmak üzere tuzla dolu çuvallarımızı hazır bekletiyoruz. Hava sıcaklığının 4 derecenin altına düşmesi durumunda tüm ekiplerimiz sahada olacak. 24 saat çalışacağız. 150 personelimiz hazır bekliyor" dedi. - İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:07 Kaynak: İHA
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