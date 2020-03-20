(Özel) İstanbul deniz trafiğine "Korona" etkisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) İstanbul deniz trafiğine 'Korona' etkisi - Son Dakika

(Özel) İstanbul deniz trafiğine "Korona" etkisi

6 saat önce

Her gün yüzlerce transit ve yerel gemi trafiğinin yaşandığı İstanbul Boğazı yeni tip korona virüsü (Covid-19) sebebiyle tarihin en sakin günlerini yaşıyor.

(Özel) İstanbul deniz trafiğine

Her gün yüzlerce transit ve yerel gemi trafiğinin yaşandığı İstanbul Boğazı yeni tip korona virüsü (Covid-19) sebebiyle tarihin en sakin günlerini yaşıyor. Deniz trafiğindeki yoğunluk yüzde 50 oranında azaldı. İstanbul boğazının havadan çekilen görüntülerinde ise az sayıda olan gemiler adeta hayalet şehri anımsattı.


Dünyada ve Türkiye'de etkili olan korona virüs salgını sebebiyle birçok önlem alındı. Bu önlemler kapsamında okullar tatil edilirken birçok kurum da evden çalışma sistemine geçti. Vatandaşlar ise zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayı tercih etmedikleri için yollar boş kaldı. İstanbul yerel gemi trafiğinde de azalma yaşandı. Transit gemi geçişlerinde azalma görülmezken, boğaz turları belli bir süreye kadar durduruldu. Deniz trafiğinde ki yoğunluk yüzde 50 oranında azaldığı belirtildi. - İSTANBUL

İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:13 Kaynak: İHA

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