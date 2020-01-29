(Özel) - İstanbul Havalimanı çevresindeki RES'ler havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) - İstanbul Havalimanı çevresindeki RES'ler havadan görüntülendi - Son Dakika

(Özel) - İstanbul Havalimanı çevresindeki RES'ler havadan görüntülendi

6 saat önce

İstanbul Havalimanı çevresinde bulunan ve Nisan 2020'de kaldırılacağı planlanan Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES)'ler havadan görüntülendi.

(Özel) - İstanbul Havalimanı çevresindeki RES'ler havadan görüntülendi, System.String[]

İstanbul Havalimanı çevresinde bulunan ve Nisan 2020'de kaldırılacağı planlanan Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES)'ler havadan görüntülendi.


İstanbul Havalimanı çevresinde bulunan 12 adet Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) havadan görüntülendi. RES'lerin Nisan 2020'de kaldırılması planlanıyor. İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu da rüzgar güllerinin en geç Nisan ayı içinde kaldıracaklarını açıklamıştı. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:06 Kaynak: İHA
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