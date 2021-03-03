İstanbul için kuraklık tehlikesi devam ediyor - Son Dakika

İstanbul için kuraklık tehlikesi devam ediyor

03.03.2021 09:41

İstanbul için kuraklık tehlikesi devam ediyor İstanbul'da barajların su seviyesi halen son 6 yılın en düşüğünde Kar yağışı İstanbul'a yaradı ancak kuraklık devam ediyor İSTANBULİstanbul'da geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı ile barajlardaki doluluk oranı yüzde 57'yi aşarken, genel...

İstanbul için kuraklık tehlikesi devam ediyor

İstanbul'da barajların su seviyesi halen son 6 yılın en düşüğünde

Kar yağışı İstanbul'a yaradı ancak kuraklık devam ediyor

İSTANBUL - İSTANBULİstanbul'da geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı ile barajlardaki doluluk oranı yüzde 57'yi aşarken, genel doluluk oranı son 6 yılın en düşük seviyesinde kaldı. Alibeyköy barajında su seviyesinin tarihi güzelce kemerinin ayaklarına yaklaşmadığı havadan çekilen görüntülerde görülüyor.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı barajların su seviyesini yükseltse bile son 6 yılın genel doluluk oranının en düşük seviyesinde. İstanbul'da barajların genel doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 57,63 seviyelerinde seyrediyor. İstanbul'da en kurak Şubat ayı İSKİ verilerine göre 2014 tarihinde genel doluluk oranı 29,70 seviyesinde bulunuyordu. 2015 Yılında ise barajların genel doluluk oranları hızla yükselerek 96,14 seviyesine çıktı. 2015 tarihinden bu yana İstanbul'da barajların doluluk oranların en düşük seviyesi yaşanmaya devam ediyor. Alibeyköy gölünün son durumu havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Su seviyesinin gölde bulunan tarihi güzelce kemerine henüz yaklaşmadığı görülüyor.

İstanbul'daki barajlar içinde en yüksek doluluk oranına yüzde 69,61 seviyesiyle Ömerli Barajı bulunuyor.

İkinci en yüksek doluluk oranına ise 66,65 seviyesiyle Istrancalar barajı yer alıyor. Kazandere, Elmalı ve Darlık Barajları yüzde 60'ın üzerinde bulunurken Alibey Barajı ise yüzde 58,55 seviyesine yer alıyor. Büyükçekmece barajı yüzde 58,59 seviyesinde yer alırken Terkos barajı yüzde 53,20 ve Pabuçdere barajı yüzde 41,03 doluluk oranında. İstanbul'un en düşük su seviyesine sahip barajı ise yüzde 30,60 doluluk oranına sahip Sazlıdere barajı oldu.

İstanbul için kuraklık tehlikesi devam ediyor
İstanbul için kuraklık tehlikesi devam ediyor
İstanbul için kuraklık tehlikesi devam ediyor
İstanbul için kuraklık tehlikesi devam ediyor
İstanbul için kuraklık tehlikesi devam ediyor
İstanbul için kuraklık tehlikesi devam ediyor
İstanbul için kuraklık tehlikesi devam ediyor
İstanbul için kuraklık tehlikesi devam ediyor
İstanbul için kuraklık tehlikesi devam ediyor
İstanbul için kuraklık tehlikesi devam ediyor

İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul için kuraklık tehlikesi devam ediyor - Son Dakika


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