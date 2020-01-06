(Özel) İstanbul'un göbeğinde akıl almaz kaza - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) İstanbul'un göbeğinde akıl almaz kaza - Son Dakika

(Özel) İstanbul'un göbeğinde akıl almaz kaza

6 saat önce

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda seyir halinde olan özel halk otobüsünün arka lastiği yerinden çıktı.

(Özel) İstanbul'un göbeğinde akıl almaz kaza, System.String[]

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda seyir halinde olan özel halk otobüsünün arka lastiği yerinden çıktı. Kaldırımdan aşağı yaklaşık 100 metre yuvarlanan lastik yaşlı bir adama çarparak yaraladı.


Olay, önceki gün saat 15.30 sıralarında Beşiktaş Yıldız Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş sahil istikametine doğru seyir halinde olan bir özel halk otobüsünün sol arka lastiği bir anda yerinden çıktı. Yaklaşık 100 metre yokuş aşağı yuvarlanan lastik, kaldırımda yürüyen 70 yaşındaki Ali Orhan isimli vatandaşa çarptı. Yaşlı adam çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralandı. Otomobilin lastiği ise yolu kenarındaki bir lisenin duvarına çarparak durabildi.


Olayın ardından vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Tedavi altına alınan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Trafik ekipleri ise akıl almaz kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından sürücü Cemal Okçu ifadesi alınmak üzere Beşiktaş Yıldız Polis Merkezine götürüldü.


Öte yandan vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kişinin metrelerce aşağı yuvarlanan lastiği bulunduğu yerden otobüsün yanına götürdüğü anlar görüldü. - İSTANBUL

Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İETT otobüsünün lastiği çıktı, kaldırımda yürüyen yaşlı adama çarptı
Olcay Şahan: Kaiserslautern'den ayrılırken Galatasaray beni transfer etmek istedi Loris Karius'un sezon sonunda Liverpool'a döneceği iddia edildi Kız arkadaşını sokak ortasında darp eden ve vatandaşların üzerine araç süren şahıs tahliye edildi

Son Dakika Haberleri
16:02 Sibel Ünli'nin babasına açıkça soruldu: Kızınız parasızlıktan mı böyle bir şey yaptı? - Son Dakika Haber
15:59 'Ermenistan Başbakanı Trump'ı tebrik etti' başlıklı yalan haberin yazarı gözaltına alındı - Son Dakika Haber
15:57 Kasım Süleymani'nin suikastı nasıl gerçekleşti? Irak'a gideceği bilgisi günler önce sızdırıldı - Son Dakika Haber
15:56 Çalınan akülü engelli aracı bulundu - Son Dakika Haber
15:56 Organize suç örgütü kurduğu iddia edilen şahıslar adliyeye sevk edildi - Son Dakika Haber
15:54 Tır park halindeki hafif ticari aracı çarptı - Son Dakika Haber
15:49 İran Dışişleri Bakanı Zarif, Süleymani'nin cenazesinden fotoğraf paylaşıp Trump'a gönderme yaptı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 16:06:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) İstanbul'un göbeğinde akıl almaz kaza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]