(Özel) İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada

Şişli'de İran uyruklu şahıs, arkadaşıyla yürüdüğü esnada sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Dehşet anları kameralara yansırken, gözünün önündeki saldırıya şahit olan genç kız şoke oldu. Polis ekipleri ise yabancı uyruklu saldırganın peşine düştü.



Şişli Esentepe Mahallesi Ecza Sokak üzerinde önceki gün 21.45 sıralarında meydana gelen olayda İran uyruklu Mesut M. (32), arkadaşı Nuri Ö. ile birlikte yürümeye başladı. İkili yokuş aşağıya yürüdüğü esnada arkadan yaklaşan kimliği belirsiz ve şapkalı bir saldırgan tabanca ile ateş açmaya başladı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı işlek bir sokakta ikiliye 11 el ateş eden saldırgan hızla kaçarak kayıplara karıştı. Olay sonucunda Mesut M. mermilerin vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu ağır, arkadaşı Nuri Ö. ise hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Ancak ağır yaralı Mesut M., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Genç kız dehşet anlarına şahit oldu



Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ikili sokak ortasında yürüdüğü esnada şahıs arkadan yaklaşıyor. Şahıs ardından tabancasını çekerek ikiliye kurşun yağdırıyor. Vatandaşlar etrafa kaçışırken, ikiliden biri yaralanarak yere düşüyor. Arkadaşı taksi durağının arkasına, saldırıya şahit olan genç kız ise şoke olup kaçıyor. Saldırgan da hızla kaçarak kayıplara karışıyor.



Polis yabancı uyruklu saldırganın peşinde



Polis ekipleri ise olayın yaşandığı yere güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yerine gelen inceleme ekipleri çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmada kovanları numaralandıran ekipler, olay yerinde 11 adet kovan tespit etti. İncelemelerin ardından kovanları delil torbasına koyan polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini mercek altına aldı. Yapılan çalışma sonucunda şapkalı saldırgan şahsın, ikilinin arkasından gelerek tabanca ile kurşun yağdırdığı ortaya çıktı.



Polis yabancı uyruklu olduğu tespit edilen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL