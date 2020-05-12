(Özel) İstanbul'un göbeğinde keçi ve kuzusunu otlattı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) İstanbul'un göbeğinde keçi ve kuzusunu otlattı - Son Dakika

(Özel) İstanbul'un göbeğinde keçi ve kuzusunu otlattı

14 dakika önce

Gayrettepe'de bir vatandaş plazaların arasında keçi ve kuzusunu otlattı.

(Özel) İstanbul'un göbeğinde keçi ve kuzusunu otlattı, System.String[]

Gayrettepe'de bir vatandaş plazaların arasında keçi ve kuzusunu otlattı. Hayvanları gören vatandaşlar şaşkınlıkları gizleyemezken, sevimli hayvanların şirin hareketleri izleyenleri güldürdü. Hayvanların sahibi vatandaş, "İstanbul'da da hayvan beslenebilir" dedi.


Beşiktaş Gayrettepe'de 13 katlı bir binada güvenlik görevlisi olarak çalışan vatandaş, bina bahçesine oluşturduğu otlak alanda keçi ve kuzu beslemeye başladı. Zaman zaman hayvanları dışarıya çıkartan vatandaş, önceki gün otlatmak için yine dışarıya çıkarttı. Vatandaş plazaların arasında otlatmaya başlayınca hayvanları gören çevredeki vatandaşlarda yanına geldi. Sevimli hayvanların yaptığı şirin hareketleri şaşkınlık yaşayan vatandaşları gülümsetti.


"İstanbul'da da hayvan beslenebilir"


Bazı vatandaşlar "satılık mı" diye sorarken bazıları da hayvanların şehrin göbeğinde neden olduğunu sordu. Hayvanları gören bir vatandaş, "Çok güzel, keşke hep böyle olsa" derken hayvanların sahibi ise, "Ben binada güvenlikçiyim. Boş arsa vardı orayı bahçe yaptım. Öyle zamanım geçiyor. Dışarıda otlattırıyorum, gece orada kalıyorlar. Yol boyu çayır çimen zaten. İstanbul'da da hayvan beslenebilir. Mesleğimiz zaten hayvancılık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Gayrettepe, Beşiktaş, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 09:57 Kaynak: İHA

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