Son Dakika Haberleri: (Özel) İstanbullu seçime gitti, onlar 'kriket' oynadı
Son Dakika Güncel Haber

(Özel) İstanbullu seçime gitti, onlar 'kriket' oynadı

41 dakika önce

İstanbul'da seçim heyecanı yaşanırken, pazar tatilini ve seçim günü sakinliğini değerlendiren yabancı uyruklular ise 'kriket' oynadı.

(Özel) İstanbullu seçime gitti, onlar 'kriket' oynadı, System.String[]
İstanbul'da seçim heyecanı yaşanırken, pazar tatilini ve seçim günü sakinliğini değerlendiren yabancı uyruklular ise 'kriket' oynadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için sandık başına giden İstanbullu seçmen oylarını kullanırken, seçim günü sakinliğini yabancı uyruklular değerlendirdi.

Sultangazi'de toplanıp boş bir araziye gelen Afganistan ve Pakistanlılar 'kriket' oynadı. Afganistan, Pakistan ve Hindistan gibi ülkelerde kriket oyununun meşhur bir oyun olduğunu söyleyen Ahmed Şarmani, "Biz burada Pazar günleri top oynuyoruz. Canım sıkılıyor buraya geliyorum. Bu oyun Afganistan, Pakistan, Hindistan her memlekette oynanıyor. İsmi kriket. Hafta içi çalışıyorum sadece pazar günleri buraya geliyorum top oynuyorum. Arkadaşları da getiriyorum buraya" dedi.

"Bugün seçim var, biz de kriket oynuyoruz"

İstanbul'da gerçekleşen seçim dolayısıyla sakin bir gün olduğunu belirten Akif Khan, "Bu kriket oyunu. Çok güzel bir oyun. Burada kriket oynuyoruz. Bu oyunu Afganistan, Pakistan, Avrupa, Avustralya, Hindistan oynuyor. Biz de pazar günü tatilde gelip oynuyoruz. Beyzbol gibi. Beyzbola benziyor. Bugün rahat bir gün, kimse yok. Bugün seçim var, biz de burada kriket oynuyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:49 Kaynak: İHA
afganistan, pazar, pazar günü, istanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sandık başında "Başörtünü çıkar" iddiası tepkilere neden oldu İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu YSK, milletvekili mühürlü, birden fazla mühürlü ve mühürsüz zarflar için kararını verdi Son dakika! İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner, kalp spazmı geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 17:30:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) İstanbullu seçime gitti, onlar 'kriket' oynadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]