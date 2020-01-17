(ÖZEL) İstanbulluların trafik çilesi araç kamerasıyla kaydedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel (ÖZEL) İstanbulluların trafik çilesi araç kamerasıyla kaydedildi - Son Dakika

(ÖZEL) İstanbulluların trafik çilesi araç kamerasıyla kaydedildi

6 saat önce

İstanbul'daki sürücülerin yaşadığı trafik çilesi havanın yağışlı olması ve 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona ermesinden dolayı oluşan yoğunluk araç kamerasına yansıdı.

(ÖZEL) İstanbulluların trafik çilesi araç kamerasıyla kaydedildi, System.String[]

İstanbul'daki sürücülerin yaşadığı trafik çilesi havanın yağışlı olması ve 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona ermesinden dolayı oluşan yoğunluk araç kamerasına yansıdı.


E-5 karayolunda havanın yağışlı olması ve 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona ermesinden dolayı yoğunluk yaşadı. E-5 karayolu Avcılar istikametine giden bir aracı kamerasının görüntüleri trafikte uzun süre kalan araç sürücülerin yaşadığı zorluğu gözler önüne seriyor. Yarıyıl tatilinden dolayı şehirden kaçmak isteyen vatandaşlar da trafiğin artmasına neden oldu. Ayrıca, görüntülerde bir kamyonetin trafikten kaçmak için diğer sürücülerin canını hiçe sayarak yan yola girdiği görülüyor. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:54 Kaynak: İHA
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