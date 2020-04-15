(Özel)İtalyan astrofizikçi korona günlerinde kaybolan kedisini arıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel)İtalyan astrofizikçi korona günlerinde kaybolan kedisini arıyor - Son Dakika

(Özel)İtalyan astrofizikçi korona günlerinde kaybolan kedisini arıyor

16 dakika önce

İstanbul Üniversitesi'nde görev yapan İtalyan akademisyen Massimiliano de Pasquale, yeni tip korona virüs salgınına rağmen maskesini takarak sokaklarda bir gözü görmeyen kedisini arıyor.

(Özel)İtalyan astrofizikçi korona günlerinde kaybolan kedisini arıyor, System.String[]

İstanbul Üniversitesi'nde görev yapan İtalyan akademisyen Massimiliano de Pasquale, yeni tip korona virüs salgınına rağmen maskesini takarak sokaklarda bir gözü görmeyen kedisini arıyor. Kedisini bulana ödül vereceğini söyleyen de Pasquale, "İnsanlar ve hayvanlar arasında salgın hastalıktan daha güçlü bir bağ var. Dostumun nerede olduğunu bilmemenin üzüntüsü her şeyi kaplıyor, artık Koşan'ı bulalım" dedi.


İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nde öğretim üyesi olan İtalyan astrofizikçi Dr. Massimiliano de Pasquale, geçtiğimiz yıl Beyazıt'ta bir mezar kenarında bulduğu kediyi sahiplendi. Kedinin iki gözünün de görmediğini fark eden çok az Türkçe bilen İtalyan akademisyen, fakültede kampanya başlatarak kedinin ameliyatı için gereken parayı topladı. Ardından İtalyan akademisyen, veteriner Prof. Dr. Murat Şaroğlu'na kör olan kediyi ameliyat ettirdiği belirtti. Başarılı ameliyatının ardından bir gözü açılan kedi, görmeye başlamasıyla hızlı hızlı koşunca akademisyen de kedinin adını "Koşan" koydu.


Korona günlerinde maskesini takarak İstanbul sokaklarında kedisini arıyor


Yaklaşık bir yıldır baktığı kedinin 15 Ocak'ta kaybolmasıyla büyük üzüntü yaşayan akademisyen, yeni tip korona virüs salgının görüldüğü bu günlerde kedisini aramaktan vazgeçmedi. İnsanlar ve hayvanlar arasındaki bağın salgından daha büyük olduğunu söyleyen de Pasquale, korona virüse karşı maskesini takarak sokaklarda kedisini arıyor. Kedisi için sokaklara afişler asan de Pasquale, vatandaşlara Türkçe "Koşanı bulalım" diye seslenirken bir gözü görmeyen kediyi bulana bin lira ödül vereceğini söyledi. Kedisinin durumunu anlatırken üzüntüsü yüzüne yansıyan akademisyen, bulduğunda kedinin diğer gözünü de ameliyat ettirmek istiyor.


"Onu tüm Beyazıt kampüsünde yakındaki caddelerde aradık"


Kediyi bulduğunda gözlerinin görmediğini fark ettiğini ve ameliyat ettirdiğini ifade eden İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nde öğretim üyesi olan Dr. Massimiliano de Pasquale, "Koşan'ı Haziran'dan Aralık'a kadar tedavi ettik. Onu Beyazıt'ta bir mezarlıkta bulmuştuk. Hasta bir kediydi gözlerini tedavi etmeye başladık, gözlerden biri oldukça hızlı toparladı. Bu sayede Koşan az da olsa görebilmeye başladı. Artık gördüğünden dolayı uzaklara koşabilmeye başladı. Bizde adını "Koşan" koyduk. Bize yakın olsun diye İstanbul Üniversitesi bahçesine yerleştirdik. Koşan çok sevildi, öğrencilerle sıkı bir dostluk kurdu. Ta ki 15 Ocak'ta aniden ortadan kaybolana kadar. Çok canlıydı bu yüzden ona yardım etmeye hayatını kurtarmaya karar verdik. Onu tüm Beyazıt kampüsünde, yakındaki caddelerde aradık. Dostlarımla birlikte caddeleri gezip yüzlerce posterini Beyazıt, Sultanahmet, Gülhane, Sirkeci, gibi yerlere astık" diye konuştu.


"İnsanlar ve hayvanlar arasında salgın hastalıktan daha güçlü bir bağ var"


Kedisini bulduktan sonra diğer gözünü de ameliyat ettireceğini söyleyen de Pasquale, "Birkaç kişi tarafından arandık bazıları Koşan'ı gördüğünü söylüyordu ancak gördükleri kedi Koşan değildi. Yine de pek çok kişi bizlere yardımcı olmaya çalıştı. Korona virüs salgını İstanbul'un uzun süredir yaşamadığı trajik bir olay. İnsanlardan uzak durmaya çalışıyorum ancak yine de çok sevdiğim bu arkadaş canlısı kediyi aramaya ediyorum. İnsanlar ve hayvanlar arasında salgın hastalıktan daha güçlü bir bağ var. Hala İstanbul sakinlerinin sokaklardaki hayvanları beslediklerini görebiliyoruz. Eğer gerçekten Koşan'ı bulurlarsa bulan kişiye bin liralık bir ödül vereceğiz. Bazı hayvanlar insanlar kadar zeki olabiliyor ortadan kaybolduklarında çok üzülüyorum. Sevdiğim bir dostumun nerede olduğunu bilmemenin üzüntüsü her şeyi kaplıyor. Acaba yaşıyor mu ne yapıyor ömrüm boyunca bu hissin üzerimde kalmasını istemiyorum. Artık Koşan'ı bulalım" dedi. - İSTANBUL

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 09:04 Kaynak: İHA

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