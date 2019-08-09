(Özel) İtfaiye ekipleri araç motoruna sıkışan kedi için seferber oldu
31 dakika önce
Beylikdüzü'nde bir aracın motoruna sıkışan yavru kediyi kurtarmak için vatandaşlar ve itfaiye ekipleri seferber oldu.
Beylikdüzü Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:32 Kaynak: İHA
'nde bir aracın motoruna sıkışan yavru kediyi kurtarmak için vatandaşlar ve itfaiye ekipleri seferber oldu.
Edinilen bilgilere göre olay, önceki akşam Beylikdüzü'nde yaşandı. Bir aracın içerisinden kedi sesi geldiğini duyan mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşlarla birlikte kediyi kurtarmak için adeta seferber oldu. İtfaiye
ekipleri araç motoruna sıkışan kediyi kurtarmak için 1 saat boyunca çabaladı. Uzun uğraşlar sonunda sıkıştığı yerden kurtarılan yavru kedi, hayvanseverler tarafından kucaklandı. - İSTANBUL
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