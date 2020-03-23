(Özel) İtfaiye ve mahalle sakinlerinin kedi ile imtihanı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) İtfaiye ve mahalle sakinlerinin kedi ile imtihanı - Son Dakika

(Özel) İtfaiye ve mahalle sakinlerinin kedi ile imtihanı

6 saat önce

Düzce'de reklam panolarının üzerine çıkan kedi, inmek bilmeyince peşinden hem itfaiye ekiplerini hemde mahalle sakinlerini koşturdu.

(Özel) İtfaiye ve mahalle sakinlerinin kedi ile imtihanı, System.String[]

Düzce'de reklam panolarının üzerine çıkan kedi, inmek bilmeyince peşinden hem itfaiye ekiplerini hemde mahalle sakinlerini koşturdu. Merdivenli itfaiye aracı ile kediyi kurtarmaya gelen itfaiye ekibi aracı iki defa kurmasına karşın kedi panoların üzerinde gezinince itfaiyeciler aracı bırakıp merdiven ile kediyi kurtarmaya çalıştı. Esnafta kediyi kurtarmak için seferber oldu ama kedi kendisi panoların üzerinden inerek uzaklaştı.

Olay Düzce'nin Cedidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Reklam panolarının üzerinden kedinin miyavlamasını duyan mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Merdivenli itfaiye aracı ile kediyi kurtarmaya gelen itfaiye ekibi, merdiveni kaldırmak için itfaiye aracının yanlarında bulunan ayakları uğraşlar sonucunda indirdi ve merdiveni kaldırmak için hazırlık yaptı. Bu esnada panoların üzerinde bekleyen kedi itfaiyecilerden korkarak, panoların üzerinde ilerlemeye başladı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri aracın ayaklarını kaldırıp yeniden kedinin bulunduğu yere aracı ayarlamaya çalıştı. Tam merdiveni kaldırırken bir kere daha kedi panoların üzerinde ilerledi. Bunun üzerine itfaiye ekibi merdivenli aracı bırakarak seyyar merdiven ile kedinin peşine düştü. İtfaiye ekibinin amansız çalışmasını gören mahalle sakinleri de kediyi reklam panolarının üzerinden indirmek için seferber oldu. Ancak onlarda başarılı olamadı. Bir mahalle sakini camdan kedinin bulunduğu panoların üzerine çıktı. Diğer taraftan da itfaiyeci gelince arada sıkışan kedi, kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden inerek gözden kayboldu. Kediyi indirmek için seferber olan taksici Hüseyin Atak: 'Buraya kedi devamlı çıkıyor. Haber verdik. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hemen geldi sağ olsun. Uğraştık ama kedi bir o tarafa bir bu tarafa kaçıyor. Sonra gitti bulunduğumuz yerden uzakta bir noktada kendi kendiliğinden indi. Biz burada yarım saatten beri uğraşıyoruz.

Kedinin panoların üzerinden inerek kaybolmasıyla mahalle sakinleri ve itfaiye ekipleri derin bir nefes aldılar. - DÜZCE

İtfaiye, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:54 Kaynak: İHA

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