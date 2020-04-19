Özel izin alan vatandaşlar kan bağışında bulundu - Son Dakika
Son Dakika Genel Özel izin alan vatandaşlar kan bağışında bulundu - Son Dakika

Özel izin alan vatandaşlar kan bağışında bulundu

18 dakika önce

Özel izin alan vatandaşlar kan bağışında bulundu -Kızılay'dan mesaj gelen kan vermek için kan merkezine gitti -Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü Korona virüs (Covid-19) pandemisi sebebiyle kan stoklarının düşmesi üzerine Kızılay, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde...

Özel izin alan vatandaşlar kan bağışında bulundu

- Kızılay'dan mesaj gelen kan vermek için kan merkezine gitti

-Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü

İSTANBUL - Korona virüs (Covid-19) pandemisi sebebiyle kan stoklarının düşmesi üzerine Kızılay, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde kan bağışı topladı. Kızılay tarafından cep telefonlarına gönderilen mesaj ile özen izin alarak kan verme merkezine gelen vatandaşların sosyal mesafe kuralına da uydukları görüldü.

Türkiye'nin kan ihtiyacını gideren kurum olan Kızılay'ın kan stokları korona virüs(Covid-19) pandemisi tedbirlerinden sonra düşmeye başladı. Kızılay bugün İstanbul'da üç meydanda kan bağışı topladı. Kızılay'ın sürekli bağışçısı olan vatandaşlar cep telefonlarına gelen kan verme çağrısı mesajı ile özel izinli alarak kan vermek üzere kan verme merkezine geldi. Vatandaşların kan verme öncesinde sosyal mesafe kuralına da uydukları görüldü.

""Her sene devamlı gidip kan veriyorum"

Kan vermeye gelen vatandaşlardan Şükrü Tan "Her sene devamlı gidip kan veriyorum. Bu sene de sokağa çıkma yasağı olduğu güne denk geldi. Geldik kanımızı verdik gideceğiz işte" dedi. İsrafil Kabakulak, "3 senedir Kızılay'ımıza kan vererek ülkemize hizmet etmeye çalışıyoruz. Devletimizin bize nerede ihtiyacı varsa biz oradayız. Gerek kan olarak gerek kumanya olarak. Sokağa çıkma kısıtlaması var. Her yıl kan verdiğimizden dolayı Kızılay'dan bizlere mesajlar geliyor. İstanbul 3-4 semtinde hangi kan verme noktası bize yakınsa oraya giderek kan veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kan vermek için sıra bekleyen vatandaşlardan Ömer Özter ise, "Kızılay'ın kan stoklarında azalma olduğunu duyduk. Oradan sürekli kan bağışçısı olduğumuz için bize bir mesaj geldi. İhtiyacı olan kan bekleyen insanların derdine derman olabilmek için böyle bir davranışta bulunduk" dedi.

Özel izin alan vatandaşlar kan bağışında bulundu

İstanbul, Kızılay, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 06:40 Kaynak: İHA

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