(Özel) JAK timleri karla kaplı Samanlı Dağları'nda zorlu görevlere böyle hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) JAK timleri karla kaplı Samanlı Dağları'nda zorlu görevlere böyle hazırlanıyor - Son Dakika

(Özel) JAK timleri karla kaplı Samanlı Dağları'nda zorlu görevlere böyle hazırlanıyor

7 saat önce

Kocaeli'de doğada kaybolma, mahsur kalma yaralanma ve doğal afetlere anında müdahale eden Jandarma Arama ve Kurtarma timleri, zorlu görevlere karla kaplı Samanlı Dağları'nın zirvesinde hazırlanıyor.

(Özel) JAK timleri karla kaplı Samanlı Dağları'nda zorlu görevlere böyle hazırlanıyor, System.String[]

Kocaeli'de doğada kaybolma, mahsur kalma yaralanma ve doğal afetlere anında müdahale eden Jandarma Arama ve Kurtarma timleri, zorlu görevlere karla kaplı Samanlı Dağları'nın zirvesinde hazırlanıyor.


Kocaeli Jandarma İl Komutanlığı tarafından kurulan Jandarma Arama ve Kurtarma timleri (JAK), dağlarda, ormanlarda yaşanan kaybolma, mahsur kalma, yaralanma ve doğal afetlere anında müdahale ederek vatandaşların imdadına yetişiyor. Profesyonel ekibi ile vatandaşlara güven salan JAK timleri, yüzlerce olaya müdahale ediyor. 7 gün 24 saat boyunca teyakkuzda olan ekipler, kayak tutkunlarının da güven içerisinde doyasıya eğlenmelerini sağlıyor. Her türlü iklim koşulunda yaşanabilecek vakalara anında müdahale edebilen timler, boş vakitlerinde ise sürekli tatbikatlar ve eğitimlerle kendilerini geliştiriyor.


Tatbikatları nefes kesiyor


JAK timlerinin çalışmaları kapsamında yaptığı tatbikatlar ise nefes kesiyor. Son olarak zorlu kar koşullarındaki olaylara müdahaledeki becerilerini geliştirmek için JAK timleri karla kaplı Samanlı Dağları'nın zirvesinde tatbikat yaptı. 2 gün boyunca devam eden tatbikat kapsamında JAK timleri, birçok farklı konuda hazırlanan senaryolar gereği görev yaptı. Tatbikattaki senaryo gereği timler ilk olarak, ormanlık arazide yaralanan kayakçıyı kurtardı. Kar motoru ile yaralı kayakçıya kısa sürede ulaşan ekipler, ilk müdahalesini yaparak sedyeyle sağlık ekiplerine ulaştırdı. Daha sonra ekipler, senaryo gereği karla kaplı arazide kaybolan çocukları buldu. Arama köpekleri "Kor" ve "Oran" ile çocukları bularak kısa sürede ailelerine ulaştırdı.


Telesiyeje mahsur kalan vatandaşların imdadına yetiştiler


Tatbikat kapsamında JAK timleri kayak merkezinde duran telesiyejde mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Vatandaşların bulunduğu telesiyeje ulaşan timler, ip yardımı ile vatandaşları bulundukları yerden kurtararak yere indirdi. Zorlu doğa koşullarında gerçekleştirilen tatbikatlar ise gerçeği aratmadı. - KOCAELİ

Jandarma, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Diyarbakır surlarında "selfie" çılgınlığının önüne geçilemiyor
Lise öğrencileri okul önünde tekme tokat birbirlerine girdi Geziden dönen otobüs şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 32 kişi yaralandı "Hastayım" diyerek vatandaşlardan para dilenen kadın, yarım günde tam 250 lira topladı

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 17:45:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) JAK timleri karla kaplı Samanlı Dağları'nda zorlu görevlere böyle hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]