(Özel) Jandarma yaban ördeklerini unutmadı - Son Dakika

(Özel) Jandarma yaban ördeklerini unutmadı

Bursa'da jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı hafta sonunda Uluabat Gölü kenarındaki binlerce yaban ördeğini unutmadı.

Bursa'da jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı hafta sonunda Uluabat Gölü kenarındaki binlerce yaban ördeğini unutmadı. Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, Eski Karaağaç Mahallesi'nde göl kıyısına gelen ördeklere yem verdi.

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs Türkiye'de de etkisini devam ettirirken, Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarının aldığı virüs tedbirlerine harfiyen uyan milyonlarca Bursalı hafta sonu evlerinde kaldı. Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eski Karaağaç Mahallesi'nde ise vatandaşların koyduğu yemlerle karınlarını doyurmaya çalışan yaban ördekleri yem bulabilmek için sahil kenarından ayrılmadı. Yaban ördeklerini unutmayan Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığına bağlı ekipler, araçlarla getirdikleri yemleri bölgeye bırakıp, göldeki yaban hayvanlarının aç kalmasını önledi. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Evinin bahçesinde oynayan 3 yaşındaki Bayram Emir, jandarmayı görünce eve kaçtı

Denizde, korona hastalarına hakaretler yağdıran 4 kişinin keyfi karakolda son buldu

İnfaz yasası ile cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü

"Fakirler koronadan ölsün" diye bağırarak denize giren 4 arkadaş, gözaltına alındı

Trump: Çin'in salgında hatası varsa hatadır ama kasten sorumlular ise sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerek

Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var

Koronavirüste yeni dönem: New York'ta Zoom ile evlenmeye izin çıktı

Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi "pes" dedirtti: Hastamız vardı ona, gidelim dedik

İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti

Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu

Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı

'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor

İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okuttu

Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterini yakarak "Biz bize yeteriz" dedi

Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir