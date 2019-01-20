Özel) Jandarmadan Uludağ'da Nefes Kesen Operasyonlar

- ÖZEL) Jandarmadan Uludağ'da nefes kesen operasyonlar Bursa İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma ekipleri Uludağ'da mahsur kalan tatilcileri ve kayakçıları işte böyle kurtardı Telesiyejde elektrik kesilmesi sonucu mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren bir kişi jandarma ekiplerinin...

- ÖZEL) Jandarmadan Uludağ'da nefes kesen operasyonlar

Bursa İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma ekipleri Uludağ'da mahsur kalan tatilcileri ve kayakçıları işte böyle kurtardı

Telesiyejde elektrik kesilmesi sonucu mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren bir kişi jandarma ekiplerinin halatla tellere tırmanmasıyla kurtarıldı

Kayak yaparken kaybolan şahıs, JAK timleri tarafından uydu üzerinden koordinatları tespit edilerek bulundu



BURSA - Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Uludağ'da Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaralanma, kaybolma ve mahsur kalma olaylarına karşı tatbikat yaptı. Jandarma ekipleri, gerçeğini aratmayan tatbikatta elektriklerin kesilmesi sonucu telesiyejde mahsur kalarak donmak üzere olan bir tatilciyi ve zirvede düşerek yaralanan kayakçıyı kurtardı.

Uludağ'da Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma timlerinin tatbikatı nefes kesti. Karın yağmasıyla birlikte tedbiri elden bırakmayan jandarma, sömestr hazırlıklarını tamamlayarak, Uludağ'da meydana gelebilecek her türlü yaralanma, kaybolma ve mahsur kalma vakasına karşı 24 saat teyakkuzda beklemeye başladı. JAK ekipleri, senaryo gereği kayak yaparken ayağını burkan bir tatilciyi kurtardı. İhbar üzerine sedye ile birlikte yola çıkan ekipler, kayakçının yanına ulaştı. Şoka giren ve ayağı kırılan kayakçıya ilk müdahaleyi JAK timleri yaptı. Kırılan ayağı sabitleyen ekipler, vücut ısısı düşen kayakçıyı termal battaniyeye sararak sedyeye koydu. Sedyeyi taşıyan ekipler, kayakçıyı kar motoruna koydu. JAK timlerinin operasyonunda senaryo gereği yine bir vatandaş Uludağ manzarasını izlemek için telesiyeje bindi. Ancak elektriklerin kesilmesiyle duran telesiyejde mahsur kalan vatandaş, 156 Jandarma İmdat hattını arayarak telesiyejde mahsur kaldığını söyledi. İhbarı aldıktan sonra harekete geçen JAK timleri, telesiyejin yanına gelerek özel bir ekip oluşturdu. Soğuk havaya rağmen ekipler, bellerine taktıkları özel bir ekipman sayesinde telesiyejin tellerinde ilerleyerek mahsur kalan vatandaşın yanına gitti. Özel bir ip yardımı ile aşağı indirilen vatandaş başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

JAK ekipleri, 2010 yılında 195, 2011 yılında 312, 2012 yılında 366, 2013 yılında 458, 2014 yılında 258, 2015 yılında 400, 2016 yılında 237, 2017 yılında 303 ve 2018 yılında 368 kazaen yaralanma olayına müdahale etti. Ekipler, 2010 yılında 11, 2011 yılında 20, 2012 yılında 35, 2013 yılında 16, 2014 yılında 29, 2015 yılında 14, 2016 yılında 11, 2017 yılında 15 ve 2018 yılında 2 kaybolma vakasına baktı. Uludağ'da 2010 yılında 1, 2012 yılında 5, 2014 yılında 1, 2015 yılında 5, 2016 yılında 26, 2017 yılında 38 ve 2018 yılında 70 mahsur kalma olayı meydana geldi.

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